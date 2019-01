Casimiro: "Parece que nos hayan apagado la luz"

Destila preocupación Luis Casimiro. Más tras la dura derrota del Unicaja frente al Iberostar Tenerife. Los días de vino y rosa parecen historia y el equipo entró en un bache preocupante. "¿Nos hemos caído? Parece que nos hayan apagado la luz y no la encontramos", decía el entrenador con sinceridad, que añadía: "Está claro que demostramos que nos faltó ese espíritu, la alegría de seguir jugando al baloncesto. 8-10 puntos son salvables, otra veces lo hicimos y nos faltó esa chispa".

Uno de los temas con amplio margen de mejora es el rebote, una batalla que se volvió a esfumar. "Me preocupa mucho, al equipo creo que también. En Valencia solo perdemos porque tienen más tiros que nosotros. Eso lo da que no reboteamos. Ante el Iberostar lo tuvimos también. Es para preocuparse. En ese primer tiempo no estuvimos acertados, tenemos que recurrir al rebote y es verdaderamente preocupante", reconocía el técnico cajista.

Aunque la idea es reforzar la plantilla, no quiere Casimiro seguir lamentando las ausencias de Suárez y Alberto Díaz. "Lo mejor es no pensar en ellas. No voy a pensar en las bajas porque no las tengo, sí en los jugadores que tengo. Debemos aportar ese extra y tenemos la capacidad y calidad para ello. Tenemos que reafirmarnos y reactivarnos", aseguraba.

Luis Casimiro también habló de otros temas:

Partido

"El partido creo que empezamos bien, haciendo buen trabajo defensivo. No estuvimos acertados en ataque, poco a poco, que no entrasen los tiros y tuviésemos excesiva fluidez, nos condicionó la defensa. Producto de la frustración dimos canastas muy fáciles. Nos encontramos problemas ofensivos, a los que no estamos acostumbrados, y nos hizo bloquearnos. Un equipo que jugaba con fluidez y acierto que se nos haya apagado la luz y no la estemos encontrando".

Bajos porcentajes

"Espero que de aquí al próximo día encontrar la tecla para que vuelvan a meter los tiros abiertos que ahora estamos fallando. Creo que el tema es intentar hacer todo el trabajo para librar un buen tiro, que lo estamos haciendo, sólo hay que confiar en ese tiro e ir más el rebote ofensivo. Cuando no tenemos acierto deberíamos ir al rebote ofensivo, es una de las deudas para jugar con varias opciones".

Mala dinámica

"No me gustaría que fuesen habituales, me gustaría regularidad. Sé que pasa, estamos así desde el Baskonia, ganamos un partido, el de Guipúzcoa aunque puede que no se valore. Ningún partido es igual, todos tienen sus condicionantes, pero no puedo decir que estamos con las sensaciones de anteriormente. La lástima es que están siendo partidos en casa, podríamos estar manteniendo, más que esa chispa, soy el primero que les va a apoyar para ganar esa confianza".

Carpena

"Más que sean en casa, que no deberíamos perder ninguno y no ganamos, tenemos a escasas 48 horas otro partido, eso es lo mejor. Hay que pasar página rápidamente, eso es lo fundamental. Si es en el Carpena, mejor. Con esta gente el equipo tiene más energía, aunque no fue el caso de estos dos últimos partidos. Hay que volver a ello y ojalá el público entienda de la necesidad que tenemos de que estén con nosotros".

Lessort de '4'

"Lo intentamos, pero se colapsa mucho la pintura. Se reducen las ventajas por dentro. El otro equipo se cierra y él intenta. En baloncesto es difícil jugar con jugadores que no tienen amenaza, más en el cuatro. Lo intentamos como recurso, nos puede servir en algún momento determinado, pero necesitamos gente abierta".