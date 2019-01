Casimiro: "Estamos en el mercado"

La consigna es clara, el Unicaja está peinando el mercado. Carlos Jiménez lleva unos días sondeando jugadores en busca de un refuerzo que pueda darle un impulso al equipo. Una sensación que se acentúa tras la derrota holgada frente al Iberostar Tenerife. "Sí se ha planteado, desde el primer momento, estamos en el mercado", afirmó con contundencia Luis Casimiro.

No es sencillo el panorama en el mercado. "Lo fácil es vamos a rebotear, pero lo difícil es coger ese rebote. Lo fácil es decir vamos a fichar, hacemos un chasquido y viene un jugador de maravilla que ayuda, que está en forma y no rompe dinámicas. Soy un gestor de personas y de un vestuario que tiene que rendir, jugamos con muchas variantes y esa es una. Otra es que no puede jugar hasta la segunda fase de la Eurocup, donde Carlos Suárez estaría recuperado. Hay que ser sinceros con la normativa", decía el entrenador, que profundizaba en la reflexión: "Si no puede jugar hasta la segunda vuelta, no tiene mucho sentido. Que hay una lesión de más larga duración, sí estamos en el mercado. Somos conscientes de que hay que mantener al equipo y si hay que fichar, bien. Debemos arrimar el hombro y remar".

La idea es dotar al equipo de otra u otras piezas que le ayuden a voltear la complicada situación, aunque no a cualquier precio. "Teniendo en cuenta los condicionantes y que sea un jugador que realmente nos ayude, vamos a ver cuál es ese jugador. Traer alguien por traer no lo vamos a hacer", cerraba Casimiro.