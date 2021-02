El Unicaja entra en 'La Isla de las Tentaciones'

La Isla de las Tentaciones es uno de los programas estrella de la parilla de Telecinco y cuenta con varios millones de espectadores en sus emisiones. Su formato es sencillo. Cinco parejas heterosexuales se dividen en dos villas donde en cada una de ellas hay una docena de tentadores con los que conviven durante unas semanas e incluso tienen citas para poner a prueba sus relaciones. Al final ambos vuelven a verse las caras tras estar un tiempo separados y deciden si continuar juntos o salen del reality cada uno por su lado. En este tercera edición la productora añadió la novedad de la alarma, que suena en una de las villas cuando alguien de la otra está sobrepasando los límites que su pareja puso antes del inicio de la aventura.

Aprovechando el boom del programa el Urbas Fuenlabrada utilizó esta temática para el cartel del partido frente al Unicaja. "El Fuenla de las tentaciones. Amarás al Urbas Fuenlabrada sobre todas las cosas. ¿Haremos sonar la alarma el domingo en el Fernando Martín", dice la creatividad del conjunto madrileño, que bromeaba por Twitter con el equipo malagueño: "Querido Unicaja, el domingo estáis invitados al Fuenla de las Tentaciones. No somos República Dominicana, pero tampoco estamos mal... Esperemos que no suene la alarma por vuestra parte". "¡Nos vemos el domingo" Portaros bien, sino recordar que tenemos más imágenes", contestaba el Unicaja, demostrando buen rollo por redes sociales.

[🖼️]Querido @unicajaCB, el domingo estáis invitados al Fuenla de las Tentaciones 😈 No somos 🇩🇴 pero tampoco estamos mal... Esperemos que no suene la alarma por vuestra parte 🤪Y tú, no te olvides: "Amarás al Urbas Fuenlabrada sobre todas las cosas"#FuenlaDeMisTentaciones pic.twitter.com/sZ4IYt2Lpk