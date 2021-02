Cómo y dónde ver en TV el Barcelona-Unicaja de la Copa del Rey

El último cuarto de final de la Copa del Rey ACB 2021, que se desarrolla en el WiZink Center de Madrid, sin público por las restricciones de la pandemia del Covid-19, enfrenta al Barcelona con el Unicaja. Los dos equipos ya han visto lo sucedido en los encuentros anteriores y saben cómo afrontar una cita de estas características.

Los precedentes no son muy halagüeños para el equipo malagueño. El Barça aparece como verdugo histórico del Unicaja en las víspera de esta Copa del Rey de Madrid'21. En Copa se han visto en media docena de ocasiones y, en todas ellas, ganó el cuadro catalán. Es el estigma que sólo no se cumplió en competición europea, en los cuartos de final de la edición de 2007, cuando se accedió a la Final Four de Atenas.

La ACB facilita los datos del duelo entre los dos equipos, que se vieron las caras en la Jornada 2, el Barça superó al Unicaja por 70-79 en el Martín Carpena, al remontar tras el descanso merced a 24 puntos de Mirotic y 21 de Abrines. El dato El Barça, 2º mejor en el rebote en Liga Endesa (36,3), se mide al 2º peor en este apartado de la competición, un Unicaja que se debe conformar con 31,6 capturas por choque. El ex Álex Abrines llegó a la élite de la mano del Unicaja, donde debutó en Liga Endesa y desde donde llegó a Barcelona en su primera etapa como blaugrana. Han pasado ya nueve temporadas. La curiosidad El cuadro barcelonista conquistó las dos últimas Copas del Rey celebradas en Madrid, tanto en la edición de 2011 como en la de 2019. Sin embargo, el Unicaja prefiere pensar que, aquella vez en la que fue campeón en Zaragoza, también se coló en el torneo en la última jornada, convirtiéndose en el primer y único equipo ganador partiendo desde la 8ª plaza al final de la primera vuelta. El duelo Más que un duelo, no comparten posición ni sus roles se asemejan, el Barça-Unicaja depara el enfrentamiento entre dos de las grandes perlas de la Liga Endesa. Bolmaro y Nzosa, Nzosa y Bolmaro, tienen el futuro en sus manos. En Madrid intentarán demostrar que también es una cuestión de presente.

Fecha y hora

El partido se disputará a las 21:30 horas del viernes 12 de febrero de 2021

Cómo ver en TV

El encuentro se puede ver, como toda la Copa, en Movistar, concretamente en el canal #Vamos (Dial 8 de la plataforma). Se va a volcar con 30 horas en directo. Los aficionados también podrán seguir la Copa del Rey íntegramente por 8 euros a través de Movistar+ Lite, una plataforma online para todos, sean o no clientes de Movistar. Lite está disponible en cualquier dispositivo (SmartTV, móviles, tablets, chromecast, AppleTV, app Movistar+ o http://ver.movistarplus.es) y permitirá ver la Copa al completo.