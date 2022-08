Cómo y dónde ver en TV el España-Grecia del Europeo sub 16 de baloncesto

Comienza el Campeonato de Europa sub 16, que celebra en Skopje (Macedonia del Norte). Allí está España con el malagueño Mario-Saint-Supéry como líder. El joven jugador del Unicaja está entre los jugadores a seguir del campeonato y parece ser el referente, a tenor de lo visto durante la preparación.

"Tenemos muy buenas sensaciones. El equipo está muy animado. En la preparación tuvimos varias derrotas, pero el último partido contra Serbia, un rival muy duro ante el que a pesar de perder, hicimos una gran remontada. Creo que estamos en un gran momento y que estamos preparados para el Europeo", decía Ángel Jareño, seleccionador: "Hemos hecho toda la preparación seguida: Entrenamientos, partidos en casa, partidos fuera…Nos ha obligado a ir muy deprisa, a aprender rápido pero eso a su vez nos ha permitido tener mucha experiencia reciente jugando juntos y forjar rápido el grupo. Nos ha llevado a ser un equipo que llegará al debut muy sólido. En lo físico tenemos una media de altura elevada. No hay nadie especialmente grande pero la media es importante. Dentro de la pista lo que más destaca es la capacidad de creación de juego, pero también hay aleros con muy buena mano. Tenemos un poco de todo y lo más importante, iremos descubriendo más cosas de este grupo conforme se desarrolle el campeonato"."Para nosotros, el inicio de todo nuestro juego será la defensa y el contraataque. Luego incidimos mucho en pasarnos el balón. La premisa es que el pase va antes que el bote, algo parecido a lo que intenta hacer la Selección Absoluta", decía Jareño sobre el estilo de juego: "El objetivo es competir cada día. Después, la competición nos colocará donde nos tenga que colocar pero iremos siempre con la tranquilidad de que lo hemos dado todo y hemos llegado al mejor nivel posible. A nivel de resultados hay cosas que no puedes controlar, pero sí podemos controlar nuestro esfuerzo, nuestra intensidad y nuestro juego. Ahí es donde estamos poniendo todo nuestro foco. Que seamos la Selección Española porque tenemos la actitud que tiene que tener un equipo nacional que no es otra que darlo todo en la cancha. Grecia es un rival duro. Jugamos dos en España y en el segundo fueron muy superiores. Son intensos, tienen mucha defensa y mucho físico. Fueron nuestros primeros partidos y desde ahí nosotros hemos dado un salto de agresividad importante y creo que ahora estamos listos para igualar su nivel. Seguramente sea un partido clave para decantar la primera plaza del grupo".

Fecha y horario

El encuentro Grecia-España, primero de la primera fase, se disputa en Skopje (Macedonia del Norte) este 12 de agosto de 2022 a las 21:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se verá, como todo el Mundial, a través del canal de YouTube de la FIBA.