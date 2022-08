La hora de Mario Saint-Supéry

El verano mágico del baloncesto español en categorías inferiores (oro continental sub 20 y sub 18 y plata mundial sub 17 en Málaga) se cierra, en la versión masculina, con el Europeo sub 16, que se disputa en Skopje, capital de Macedonia del Norte, desde este viernes 12 hasta el sábado 20 de agosto. Allí está, entre los 12 jugadores a disposición del veterano técnico Ángel Jareño, Mario Saint-Supéry. El jugador más joven en disputar un partido oficial con la camiseta del Unicaja está llamado a ser el líder de esta selección. El considerado mejor proyecto de esta generación, Hugo González, estuvo en el sub 17 de Málaga siendo ya importante y el Real Madrid no le permitió doblar. También hay alguna baja por lesión. De partida, parece haber otras selecciones más potentes en la cita macedonia, pero quién se atreve a descartar a España en un torneo de selecciones inferiores.

En la preparación, España ha ganado dos partidos y ha perdido cuatro. Comenzó en Azuqueca con una derrota y una victoria ante Grecia, justamente el rival ante el que arranca esta noche (21:00 horas). Después, en un torneo en Macedonia del Norte, victoria ante los locales y derrotas ante Turquía e Israel. Y también derrota en un último partido a puerta cerrada en Serbia, en el que Saint-Supéry anotó 24 puntos. Ha sido la tónica durante toda la preparación, con el malagueño asumiendo muchos tiros y balón, jugando la mayor parte del tiempo como base y llevando las riendas del equipo, aportando números en todas las facetas aunque también, lógicamente por el volumen de uso, con pérdidas. No hay que esperar heroicidades, pero sí apetece verlo como líder de una selección española en un escaparate como el Europeo sub 16, la primera gran cita internacional para estos jugadores.

La propia página de la FIBA coloca a Saint-Supéry como uno de los 12 jugadores a seguir del torneo. “Mario Saint-Supery ya ha experimentado mucho, debutando en la ACB española y en la Basketball Champions League antes de cumplir los 16 años, además de jugar un papel importante en el Torneo Adidas Next Generation en Ljubljana. No es sólo su experiencia lo que lo califica como uno de los proyectos más interesantes del torneo, también es su conjunto de habilidades. Con 1,90 metros, el escolta es un penetrador atlético, que constantemente llega al aro desde el pick and roll y muestra un toque de alto nivel con la mano derecha. Además, muestra creatividad en los pases y destellos de tiros lejanos en estos escenarios de pantalla de pelota. En defensa, posee buen ojo para los malos pases y usa bien sus largos brazos para crear posesiones extra. España no podrá contar con Hugo González, quien se desempeñó admirablemente en la Copa del Mundo sub 17 de Baloncesto FIBA, pero está en buenas manos con Saint-Supéry a la cabeza”, dice el informa de la web.

Sin duda, será una prueba exigente para el de Rincón de la Victoria, pero también una experiencia excelente para crecer como jugador. Ibon Navarro le espera cuando acabe el Europeo para integrarse al trabajo de pretemporada con el equipo malagueño. Estará en órbita del primer equipo de manera constante. Antes, el torneo sub 16. La primera noche, un partido duro ante Grecia (21:00), que tiene en sus filas al prometedor Neoklis Avladas, un exterior alto que ya ha jugado minutos también con el Panathinaikos en Euroliga y Liga. Ser primero de grupo puede tender un camino menos espinoso a las medallas. Después, duelos este sábado ante Montenegro (18:45) y cerrar la primera fase ante Macedonia del Norte (18:45).