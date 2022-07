Cómo y dónde ver en TV el España-Lituania del Mundial sub 17 de baloncesto

Primera jornada del Mundial sub 17 que se disputa en Málaga. Esta será la quinta participación española en una Copa del Mundo de la categoría. En tres ediciones seguidas (2012, 2014 y 2016), España se quedó a las puertas de la medalla al ceder en el partido por el bronce acumulando así tres cuartos puestos en su palmarés. En esta ocasión, la prometedora generación del 2005 asume con ilusión su papel de anfitrión del torneo bajo la dirección técnica de Javier Zamora. A causa del covid, este grupo de jugadores no pudo disputar su Challenger sub 16 el curso pasado, por lo que estamos ante el estreno oficial de esta selección.

Sedes

La acción se repartirá en tres sedes de juego y dos de entrenamiento. Durante las rondas clasificatorias los partidos se disputarán en el Pabellón El Limón (Alhaurín de la Torre) y en el Pabellón Elena Benítez (Marbella). Una vez celebrados los octavos de final, la acción pasará a una ubicación inmejorable: el Palacio de Deportes José Martín Carpena, donde se vivirá la pelea por el título desde los cuartos hasta la final. Además, los equipos dispondrán de dos sedes de entrenamiento oficiales: El Training Center Higuerón y el pabellón Juan Gómez ‘Juanito’ de Fuengirola.

Grupos

16 equipos divididos en cuatro grupos. Participan 16 países que comienzan el torneo con una fase inicial compuesta por cuatro grupos de cuatro. La distribución es la siguiente:Grupo A: Nueva Zelanda, Francia, Serbia y Canadá (El Limón, Alhaurín de la Torre)Grupo B: España, República Dominicana, Japón y Lituania (El Limón, Alhaurín de la Torre)Grupo C: Estados Unidos, Mali, Eslovenia y Líbano (Elena Benítez, Marbella)Grupo D: Australia, Argentina, Egipto y Polonia (Elena Benítez, Marbella)

Entradas

Por aquí, como asistir a los partidos.

Fecha y horario

El partido se disputará este sábado 2 de julio a las 21:00 horas en el Pabellón El Limón de Alhaurín de la Torre

Cómo y dónde ver en TV

Todos los partidos del campeonato se podrán ver por el canal de YouTube de la FIBA.