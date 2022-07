El futuro del baloncesto visita Málaga en el Mundial sub 17

Una muestra del mejor baloncesto del mundo de cantera se exhibe desde hoy y hasta el próximo 10 de julio en la provincia de Málaga. Alhaurín de la Torre, Marbella y la capital son los escenarios del Mundial sub 17, el evento que alumbra estrellas y que concentra una elevada atención en el planeta de la pelota naranja. Es la sexta edición de un torneo que antes visitó, desde su creación, Hamburgo (Alemania) en 2010, Kaunas (Lituania) en 2012, Dubai (Emiratos Árabes) en 2014, Zaragoza (España) en 2016 y Santa Fe y Rosario (Argentina) en 2018. Tras el paréntesis pandémico, es la sexta. Y es en Málaga.

La dimensión que se da al evento en el mundo del baloncesto es alta. Es el primer escaparate para los mejores talentos del mundo en una edad en la que aún no están en la universidad y, salvo alguna excepcionalidad, no han debutado con los primeros equipos. Llega después de la primera temporada como juniors de los jugadores. La FIBA creó esta categoría visto que el sub 19 ya tenía algunas pérdidas de jugadores en un nivel superior. Hay franquicias de la NBA que traen hasta a cuatro personas del staff para escrutar todo lo que ocurre. Los americanos están en proceso de ser reclutados por universidades, pero todos compiten a un nivel en el que hasta ahora no han transitado. Igual ocurre con los jóvenes del resto de países. Ha habido algún encuentro continental, pero no de este calado. Además, la pandemia ha privado de contemplar el desarrollo internacional de estos jugadores en los dos últimos años.

Son 16 equipos de 12 jugadores, 192 chavales de entre 15 y 17 años. No llegarán todos, pero seguro que ninguno olvida la experiencia. Marbella y Alhaurín de la Torres son las sedes de la primera fase. Los grupos A (Francia, Canadá, Nueva Zelanda y Serbia) y B (España, República Dominicana, Lituania y Japón) juegan en El Limón alhaurino sábado 2, domingo 3 y martes 5. Los grupos C (Líbano, Estados Unidos, Eslovenia y Mali) y D (Australia, Argentina, Polonia y Egipto) lo hacen en el Elena Benítez de San Pedro de Alcántara. A y B se cruzan en los octavos de final (primero contra cuarto, segundo contra tercero y así sucesivamente) en la misma sede, igual que el C y el D. Eso será el día 6. El viernes día 8 se llega al Carpena, donde se reparten las medallas en un fin de semana tremendo, con tres partidos en tres días para culminar.

España juega a las 21:00 horas, sucesivamente ante Lituania, República Dominicana y Japón. A los dos primeros se les ha ganado esta semana con cierta suficiencia en Fuengirola. El reto es ser primeros y lograr un buen cruce en octavos, evitando a los tres teóricos mejores del durísimo grupo A (Canadá, Serbia y Francia), todos ellos teóricos candidatos a medalla. Y, al menos, llegar a jugar en el Carpena, para empezar a soñar con fundamento.

La generación 2005 está catalogada por los técnicos como una especialmente talentosa. Sergio Scariolo admite que hay tres o cuatro chavales con los que es sencillo ilusionarse que pueden estar a medio plazo en la absoluta. Es un equipo con gran potencial físico y atlético, carencias habituales del baloncesto español. Ha habido una lesión de última hora, se cayó Pablo Navarro y entra en su lugar Abel Delicado. Están los dos jugadores del Unicaja, Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente. Ambos vienen de una gran temporada con el equipo de Liga EBA y son parte de la rotación de Javi Zamora. El gigante de 2.20 Aday Mara, que ya debutó con el primer equipo del Casademont Zaragoza, es quizá el faro del equipo por tener una movilidad y calidad inusual en un chico de su altura. Pero hay más. Sergio de Larrea, base del Valencia Básket, tiene una destreza poco frecuente en esta edad y una plasticidad de jugador de calibre superior. Izan Almansa, pívot hijo del que fuera jugador Steve Horton, está en Estados Unidos ya jugando profesionalmente y es un interior de mucho nivel. España jugó tres semifinales en los cinco torneos anteriores pero no pudo ganar una medalla, que es el reto.

Y así, habrá oportunidad de descubrir a numerosos valores de todas las selecciones presentes. Las estrellas del futuro estará en Málaga durante los próximos 10 días. Caviar para el buen degustador de baloncesto.