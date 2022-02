Vero Matoso: "Mi sueño es ascender y soñar es gratis"

Vero Matoso fuera una de las caras elegidas para presentar el patrocinio de Anovo, ahora volcado con el Unicaja Femenino. La canaria lleva desde Primera Nacional en el equipo y es la líder absoluta de un proyecto tremendamente joven que está teniendo buen rendimiento en la pista. Ella, una voz autorizada, reflexionaba sobre el momento que viven las cajistas en la Liga Femenina 2. "En los tiempos que andamos toda ayuda y sponsor nuevo salimos muy beneficiadas. Obviamente de cara al futuro también como club es un puntazo poder contar con ellos", comenzaba.

La jugadora desgranaba lo que le queda por delante para poder meterse en la pelea por el ascenso a la Liga Femenina Challenge, categoría de reciente creación y segunda en el escalafón. "Nos queda un mes y medio muy, muy duro. Muy complicado. Suena a cholismo, pero es verdad. Partido a partido porque dependemos de nosotras mismas, tenemos dos puntos de ventaja con el quinto. Ahora hay una final en Córdoba el sábado, la semana que viene otra en casa. Y así el mes y medio que nos queda. Suena a tópico, pero es así. Dependemos de nosotras y si tenemos suerte y los otros caen bienvenido sea. Tenemos un equipo jovencísimo, además hemos tenido muchísima mala suerte con las lesiones. Seguimos peleando, hemos sacado dos victorias seguidas importantes que nos dan mucha vida", analizaba.

Matoso ahondaba sobre el nivel de la liga, ahora en el tercer peldaño. "Hay dos o tres equipos muy fuertes, incluso cuatro o cinco. Que tengan gente de fuera está Melilla y Almería, el resto suelen ser mucha gente de casa. Cortegada son gente veterana, pero llevan más de 15 años jugando juntas. Es un poco lo que nos falta con las niñas, esa conexión. Es un poco la diferencia. León es un equipo prácticamente como el nuestro", ahondaba, mientras ponía metas altas: "Es una pena no estar en Challenge, pero hay que luchar. Mi sueño es ascender con el club como ya ascendimos hace tres años. Paso a paso y partido a partido, pero soñar es gratis. Para algo entrenamos todos los días mañana y tarde".

En el Unicaja Femenino han jugado hasta cadetes esta temporada, lo que da alcance de la juventud de la plantilla. "Son mis niñas. Mucho cariño, a todas las cadetes ya las entrené yo cuando eran infantiles. Ahora las tengo compartiendo vestuario. Está guay ver cómo han crecido y madurado. En los entrenamientos con mucha paciencia porque no dejan de ser niñas que les faltan muchos conceptos y mucha repetición y paciencia. Tenemos una alegría y vitalidad que nos faltaban en estos últimos años. La verdad es que nos lo pasamos bien. Les metemos caña, pero las niñas dan su mejor versión y están encantadas", afirmaba.

Vero Matoso, gran conocedora del baloncesto femenino español, hablaba sobre el futuro de este grupo. "Las niñas están trabajando por y para ello, canteras con jugadoras como ellas y tantos entrenamientos no están en todos lados. Sí es verdad que obviamente algunas están muy verdes de cara al Liga Femenina 2, pero tienen que ser conscientes que tienen que trabajar mucho. Estoy seguro que las que tenemos ahora y las que vienen por detrás dentro de cinco años van a ser las que van a llevar al equipo y van a estar en lo más alto. No me cabe duda. Con el trabajo que están haciendo, el curro que se están pegando los entrenadores, los partidos, las competiciones... Están trabajando bien y van en el camino. El futuro dirá la implicación que quiera ponerle cada una. Ahora hasta las propias cadetes se implican como si se dejaran la vida en ello. Eso es importante también", cerraba.