La vía andorrana para la final de la ACB

La ACB aún no facilitó el pliego de requisitos para que las diferentes candidaturas a acoger la fase final de la Liga Endesa que se acordó, a razón de dos grupos de seis equipos en la misma sede y que se celebraría desde el 15 de junio al 10 de julio. También se trabaja en el protocolo para el regreso de los entrenamientos. Como sucede en el fútbol, falta el visto bueno del CSD. Y también habría que hacer acopio de tests.

Hay varias candidaturas que se han postulado. Según pudo pulsar este periódico, en Málaga no ha habido ningún movimiento para acoger esta final. El WiZink Center de Madrid se ofreció, aunque parece algo complicado porque ha sido la zona de España más afectada por el coronavirus. Dos opciones periféricas son Andorra y las Canarias. En las islas hay menos casos que en otro sitio de España. Y en declaraciones a Rac1, Silvia Riva, ministra de Cultura y Deportes del Principado de Andorra, explicó que ya había habido conversaciones con la ACB para que esta fase final se celebre allí.

"La evolución de la pandemia aquí va en buena línea, con un confinamiento voluntario, no hay estado de alarma. Estamos revirtiendo la curva. Ha habido 630 casos, 360 activos de 76.500 habitantes, un 1%. Tenemos tests para empezar a cribar desde el miércoles", explicaba Riva sobre el contexto del coronavirus en Andorra: "El club preentó esta posibilidad y la ACB la tomó en cuenta. Desde el Govern tres ministerios han participado para evaluar la idoneidad de la candidatura: Turismo, Deportes y, sobre todo Salud. Si los datos epidemiológicos no son buenos, no tiene sentido. Seremos muy prudentes, en esta línea. Ha habido alguna conversación con la ACB, sí, se ha funcionado con total transparencia, comunicando con toda la humildad y prudencia".

"No hay todavía un pliego de bases con los requisitos, están trabajando en ello. Los clubes están avanzando, no sabemos los detalles concretos. Sí estamos de acuerdo, por las conversaciones con la ACB, en que esto sólo tiene sentido desde la máxima seguridad sanitaria. El Pavelló tiene requisitos para acoger partidos ACB pero no grandes eventos, pero hay otras ventajas, como la poca distancia entre los alojamientos y la instalación, así como la posibilidad de la llegada por carretera. Logísticamente, en avión hay una complicación diferente", explicaba la ministra andorrana, que destacaba que había experiencia en acoger eventos de dimensión alta:"Para recibir una final de la ACB en Andorra tenemos infraestructuras. Hemos acogido pruebas de la Copa del Mundo de esquí y llegadas de la Vuelta o el Tour. La marca ACB funciona aquí, tiene muy buena acogida".