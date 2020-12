VÍDEO. El día que Frankie Ferrari destrozó al Unicaja con siete triples.

El nuevo jugador del Unicaja Frankie Ferrari debutó en la ACB curiosamente ante el equipo malagueño. Fue el 25 de septiembre de 2019 y el Baxi Manresa, que fue su primer club tras salir de Estados Unidos, se impuso en el Nou Congost a los de Luis Casimiro (79-69). Tuvo un protagonismo capital el italoamericano, que terminó la noche con un doble doble. 25 puntos y 10 asistencias en un partido donde fue indetectable para los cajistas.. Luego varias lesiones cortarían ese progreso y en febrero terminaría su vinculación con el conjunto catalán. Este verano firmó por el Herbalife Gran Canaria, con el que llegó a un acuerdo para terminar el contrato este viernes. Se compromete por dos meses.

Una noche aquella que aún recuerda con emoción el base. "Estaba emocionado y preparado. Cuando era niño soñaba con jugar mi primer partido profesional y quería salir y hacer lo que fuera necesario para ganarlo. Siempre es bueno convertir tus primeros tiros de tres puntos en un partido y pude hacerlo y mantener el ritmo desde allí. Para ser completamente honesto, no tenía idea de que llevaba 25 puntos y 10 asistencias, estaba tan perdido en el momento y enfocado en ganar que me sorprendió mucho cuando alguien me lo dijo después del choque", explicaba en una entrevista con el periodista Chema de Lucas: "Mi madre pudo volar desde California para estar en el partido, así que fue una noche especial, algo que nunca olvidaré".