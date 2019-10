Conato de pelea de Viny Okouo en Lituania, que luego se disculpa

Sigue con su carrera Viny Okouo en Lituania. En el Nevezis tiene lo que le faltaba en el Unicaja en sus últimas temporadas, protagonismo. El canterano cajista está rindiendo bien en el país báltico, aunque a su equipo le está costando ganar. El pívot jugó este sábado frente al Juventus, con el que perdió a domicilio (92-84). Lo sorprendente ocurrió al final del partido, cuando el congoleño se vio enzarzado en una pelea en el centro de la pista con Zygimantas Skucas. Hubo algún puñetazo, pero el resto de compañeros disolvieron pronto un conflicto que, por suerte, no llegó a mayores.

"No vi el incidente en sí, pero por lo que pude ver Skučas golpeó el codo de Viny cuando pasó. uestro jugador no tiende a caer en esas situaciones. Estoy seguro de que Viny realmente no comenzó el conflicto, él no es una de esas personas, es una persona muy amigable y pacífica", le defendió en rueda de prensa su entrenador, Marius Kiltimavicius. Horas después, el propio jugador se disculpó en su cuenta personal de Instagram. "Quiero pedir perdón a todos los aficionados al baloncesto y a cualquiera que ame este deporte por mis acciones de ayer después del partido. No es un ejemplo y yo quiero serlo para otras personas. Pero siempre hay una línea que no se debe cruzar con los insultos y desgracias y este chico lo estaba haciendo constantemente", publicó.

En lo meramente deportivo fue un gran partido para Viny, que terminó con un doble doble. 12 puntos (5/11 en tiros de dos y 2/7 en tiros libres), 12 rebotes y dos asistencias. Sus promedios con el Nevezis están siendo de 10.4 puntos, 8.3 rebotes y una asistencia por noche. Su equipo marcha octavo en la LKL lituana, con un balance de dos victorias y cinco tropiezos.