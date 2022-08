Vitor Faverani seguirá jugando en Brasil

Vitor Faverani seguirá jugando al baloncesto en Brasil. A sus 34 años y después de superar lesiones importantes, el canterano del Unicaja sigue con hambre. El Flamengo anunció su renovación por una temporada. "Mi mente nunca ha sido no continuar, Flamengo es el club que me devolvió a las canchas y solo me iré cuando ya no me quieran. Espero esta temporada ganar todos los títulos y poder ayudar más que el año pasado", aseguraba el pívot, que pasara por los Celtics de la NBA y jugara en el Barça.

Hay satisfacción en el equipo brasileño con la continuidad de Faverani, al que las lesiones privaron de una carrera de mucha más envergadura. "Estuvo casi tres años sin jugar por una grave lesión y confió en el Flamengo para volver a su mejor forma. La temporada pasada jugó sin contratiempos. Se recuperó al 100%. Cerró el año con grandes actuaciones. Ahora, con la reanudación, será el protagonista de un viaje en el que FlaBasquete promete reeditar sus mejores momentos", dijo Guilherme Kroll, vicepresidente de Deportes Olímpicos del Flamengo.