La vuelta de Milosavljevic, próxima

La visita de Dragan Milosavljevic a Múnich, se desplazó con el equipo para jugar en Ulm la semana pasada, para pasar revisión con el doctor Christian Fink, quien le operó, resultó bastante alentadora para el jugador serbio, que en las últimas semanas ha experimentado una buena evolución de la rodilla operada el año pasado, en agosto, tras romperse en un amistoso de preparación para el Mundial de China. Fink dio el OK a la evolución, a la estabilidad de la rodilla y a la musculación del cuádriceps para protegerla. Tras un tiempo de incertidumbre, con la pandemia y la imposibilidad de trabajar con los fisios in situ, se ralentizó su recuperación.

La vuelta de Milosavljevic está más cerca, hay un parón para las ventanas de selecciones (el Unicaja debe jugar ante el Estudiantes el 22 de noviembre y ya después el 6 de diciembre ante el UCAM Murcia), siempre contando con la incertidumbre que hay por la pandemia, que puede acelerar su integración. Para esta semana, en la que no hay partido el fin de semana porque es la jornada de descanso del Unicaja en el calendario de 19 equipos, está previsto que Milosavljevic pueda trabajar en los ejercicios 5x0 y, en función de sus sensaciones, dar el paso en unos días al 5x5.

Son más de 14 meses los que Milosavljevic lleva sin jugar. Ya tuvo otra operación de cruzado en la rodilla derecha en Belgrado que no le impidió volver a buen nivel y destacar en el Alba Berlín, de donde fue fichado por el Unicaja. Se van completando los regresos. Ya Jaime Fernández jugó los dos últimos partidos, en tramos cortos pactados de cinco minutos. Se espera a Mekel, cuyas molestias no han desaparecido totalmente en el adductor. Tendrá que tomar entonces decisiones Casimiro. De partida, Francis Alonso era el jugador 13 y Yannick Nzosa, el 14. Ambos se han hecho acreedores a entrar en los planes de Casimiro sobradamente, por lo que la competencia crecerá. Milosavljevic tiene características que no hay en la plantilla, sobre todo desde el punto de vista defensivo, que darían, de volver a buen nivel, una nueva dimensión.