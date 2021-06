Waczynski: "Todavía tengo contrato y estoy esperando lo que pase"

Son varios los jugadores que terminan contrato en el Unicaja cuando acabe junio. Hay algunas decisiones tomadas y otras por tomar. Una de ellas es la continuidad de Adam Waczynski, que el equipo malagueño aún no tiene clara. El polaco, que lleva un lustro como cajista, ha tenido una temporada regular dentro de una campaña para el olvido en lo colectivo. Pero el perímetro demanda otro perfil de jugador, más físico, y a él concretamente la penaliza que Axel Bouteille, su compañero en el tres, tenga contrato.

El jugador, que se marcha ahora a disputar el Preolímpico con Polonia en Kaunas, quiso hacer balance del curso en sus redes sociales. "No he escrito nada porque todavía me duele mucho lo que ha pasado esta temporada. Ni afición, ni Málaga lo merecen. He dejado todo en la cancha y estaba creyendo hasta el final. Por eso duele aún más", publicaba Waczynski, que trataba su futuro insistiendo en que aún no hay nada definitivo: "Voy con la selección de Polonia y no quiero despedirme como lo ha hecho la prensa, porque todavía tengo contrato y estoy esperando lo que pase. Sí o sí volveré a Málaga. O a jugar en mi segunda casa o a darle las gracias y agradecer por el apoyo durante cinco años en lo malo y bueno. Os dejo en Málaga todo lo que tiene mas valor para mí, mi familia. Los cuidáis por favor. Hasta pronto Málaga".