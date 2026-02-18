El conserje despedido en Vélez-Málaga se defiende: “Demostraré que no me llevé documentos; ejercía como educador social”

“Demostraré que yo no me llevé documentos. Ejercía como educador social, aunque tuviera un contrato fraudulento de conserje". Con estas palabras, el ex empleado de la empresa municipal de Vélez-Málaga defiende su actuación tras la ratificación judicial de su despido por intentar apropiarse supuestamente de documentación oficial. Según su versión, aportada a este periódico, todo comenzó en mayo del año pasado, cuando solicitó el cambio de categoría después de 8 años, dice, en silencio: "Ganaba 1.300 euros, mientras que un educador social gana el doble. Ejercía de lo que he estudiado. Tenía buen horario y no quería líos, pero empezaron a acosarme laboralmente". Aquel día, una patrulla de la Policía Local se personó en dependencias municipales. “Les dieron mi contrato y preguntaron qué hacía allí, en ese despacho, siendo conserje. Yo estaba haciendo lo mismo de hacía ocho años y ellos lo sabían. Seguía sus directrices, atendía a personas sin hogar e inmigrantes como un trabajador más”, argumenta.

El antiguo empleado relata que fue contratado en julio de 2016 para trabajar en el área de Servicios Sociales. Graduado en Educación Social y con formación como técnico en integración, asegura que percibía unos 1.300 euros mensuales, una cantidad que, sostiene, no correspondía ni a un educador social, ni tampoco a un conserje.

El fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) avala ahora la actuación del Ayuntamiento de Vélez-Málaga y de la empresa pública Emvipsa, y desestima las alegaciones de acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales presentadas por el afectado. Sostiene que nunca ejerció funciones de conserje, pese a figurar con ese contrato, y que durante años desempeñó labores propias de educador social. “No he trabajado de conserje ni un solo día. He estado ocho años atendiendo a personas sin hogar, inmigrantes, tramitando arraigos sociales y coordinando actividades”, afirma.

En palabras del denunciado, el conflicto comenzó en 2023, tras la llegada de un nuevo equipo independiente al gobierno municipal. “Mi despacho estaba al lado del concejal. Venía con informes personales para que los tramitara y me negué. A partir de ahí empezó el acoso: me cambiaron de despacho, me quitaron el ordenador y las contraseñas”, narra.

El 23 de mayo, asegura, comunicó su intención de denunciar la situación por "acoso laboral" y después de “años cobrando como conserje siendo educador”. El informe policial reflejó, según la sentencia, que un conserje se encontraba en un despacho con documentación relacionada con inmigración.

El trabajador defiende que no se llevó ningún documento. “La Policía me vio allí trabajando. Nunca dijeron al principio que hubiera sustraído nada. Yo era educador con contrato fraudulento”, recalca. Posteriormente, se presentó a una plaza de conserje en una bolsa municipal, donde quedó en octavo lugar entre 23 plazas ofertadas. Tras su despido, según su versión, el gerente de la empresa obtuvo una plaza fija.

“Creo que aprovecharon que soy militante socialista”, afirma. Asimismo reconoce que si bien ha formado parte de la ejecutiva del PSOE de Vélez-Málaga, nunca acudió a reuniones del partido ni participó en una actividad política relevante.

En la actualidad, asegura que trabaja como responsable de un centro de menores en Algarrobo y destaca que su sueldo es superior al que percibía en el Ayuntamiento. “No quiero volver ni busco dinero, sino verdad y justicia. Es mi dignidad lo que está en juego”, subraya.