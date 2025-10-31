Busca una escopeta en su casa y vuelve para disparar a dos hermanos, uno de ellos menor, tras una discusión en un bar de Almayate

Regresó a su casa para hacerse con una escopeta de perdigones y volvió en busca de dos hermanastros, uno de ellos, menor, con los que poco antes había mantenido un supuesto enfrentamiento. Cuando los tuvo cerca, abrió fuego contra ellos. Ambos resultaron heridos por impactos de bala. Según fuentes policiales consultadas por este periódico su estado no reviste gravedad. Los hechos se produjeron este jueves por la noche, poco antes de las 22:00, tras una discusión en un bar de Almayate, a escasos 10 kilómetros de Vélez-Málaga.

Fueron las dos víctimas, un adulto, de 29 años, y un menor, ambos familiares, quienes dieron aviso a la Policía Nacional del episodio violento. En la llamada alertaban de que habían sufrido un disparo con una escopeta. Hasta allí acudió una patrulla para investigar lo sucedido. Los policías localizaron al supuesto responsable, de 65 años, que argumentó en su defensa que había sido increpado por unos jóvenes, a los que, reconoció, disparó con una escopeta.

Los hermanos heridos relataron que habían coincidido en el bar con unos hombres que habrían realizado unos comentarios obscenos, lo que originó una discusión. Según su testimonio, un individuo regresó después armado y les disparó. La investigación apunta a que fue tras esa disputa verbal cuando uno de los hombres abandonó el bar, se dirigió a su casa, recogió una escopeta y volvió a salir en busca del menor y su hermano, a los que descerrajaría un tiro. Están fuera de peligro, ninguno presenta lesiones de gravedad.

La Policía, tras las pesquisas, detuvo al supuesto autor de los disparos con escopeta, de calibre 12/70, el estándar en este tipo de armas. Los efectivos que se ocuparon del caso abrieron una investigación para determinar las circunstancias exactas del suceso y concretar las responsabilidades penales del arrestado, al que trasladaron a dependencias policiales. El detenido, tras ser localizado, manifestó que había sido increpado por los jóvenes y que, en ese contexto, decidió ir a su casa a buscar el arma y dispararles. Su versión fue corroborada por un testigo, que se identificó como amigo suyo y aseguró que éste había sido agredido antes de herir a los otros con la escopeta.

Detenido tras la desaparición de un vecino de Cómpeta

Cabe recordar que, este jueves, un operativo de la Guardia Civil se desplegó en la localidad malagueña de Cómpeta, también en la Axarquía, para intentar localizar a un hombre que llevaría desaparecido dos meses. Durante la investigación, los investigadores han detenido a otro hombre, que ya ha ingresado en prisión provisional.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Torrox investiga la desaparición del vecino, una causa en la que se ha declarado el secreto sumarial de las actuaciones, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un boxeador y 'youtuber' que hirió en la yugular a un hombre en Marbella

A comienzos de esta semana, la Policía informaba de la detención de un conocido youtuber y boxeador como presunto autor de la agresión en Marbella a otro hombre al que atacó con un vaso, causándole heridas de extrema gravedad en el cuello. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido al desgarro que sufrió en la arteria yugular interna izquierda.

Si bien los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, ha sido ahora cuando los investigadores, a través de un exhaustivo análisis de sus redes sociales, han localizado al supuesto agresor, cuya identidad la Policía Nacional no quiso desvelar. También se pudo averiguar que al arrestado le constaba, además, una Orden Internacional de Detención y Extradición emitida por las Autoridades Británicas.