Cisma en el PSOE de Vélez-Málaga: dimite en bloque más de la mitad de la ejecutiva

Terremoto en el PSOE de Vélez-Málaga. Más de la mitad de la ejecutiva (19 miembros de los 36 que la componen) ha presentado su dimisión en masa este jueves, zarandeando parte de los cimientos del partido en la provincia, que se ve abocado a convocar una asamblea para elegir una nueva ejecutiva o a formar una gestora provisional hasta la celebración de un congreso extraordinario.

Un movimiento que también ha arrastrado al ex regidor veleño Antonio Moreno Ferrer, que permanecía como secretario general a pesar de los malos resultados cosechados en los últimos comicios municipales celebrados el 28-M, aunque no como concejal, ya que no asumió su acta.

En la lista de dimisiones figuran nombres de peso en el municipio y en el partido a escala local y provincial, tales como el portavoz municipal y senador Víctor González; el gerente de la Fundación Cueva de Nerja, José María Domínguez; o la ex alcaldesa María Salomé Arroyo.

Un acontecimiento que ha acabado por dar la puntilla a la agrupación veleña, que se dejó bastantes pelos en la gatera en la noche electoral del 28-M, cuando vio reducido su grupo de siete a tres concejales, pasando a ser la cuarta fuerza política del municipio, y de paso perdiendo la alcaldía ante los populares.

La situación, no obstante, no le es para nada desconocida al PSOE en la provincia, lugar en que experimenta un momento delicado, con varias gestoras llevando el rumbo de sus agrupaciones. Es, por ejemplo, el caso de Torremolinos, donde se ha optado por designar al portavoz socialista de la Diputación y ex alcalde de Mijas, Josele González, como presidente.