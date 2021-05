Playas de Málaga para perros: remojones de cuatro patas

LLEGA el verano del desconfinamiento, un estío atípico donde la canícula hará de las suyas como siempre, llevemos o no mascarillas. O tengamos o no cubierto nuestro cuerpo de pelo cual folclórica. Ante esto, ¿acaso no nos agradaría un buen chapuzón en el mar?

Pues eso es lo que están deseando nuestras mascotas (ellas no pueden escoger hacerse el láser): un refrescante remojón canino en las playas para perros de Málaga hará felices a los mejores amigos del ser humano.

Este año hay ocho playas habilitadas para el uso de las mascotas en la provincia malagueña.

Eso sí, debemos recordar que, a día de hoy, sólo dos de ellas cuentan con la autorización de la Junta de Andalucía, que en el ya lejano año 2015 restringió estos espacios en las calas de baño tradicional.

En el litoral malagueño sólo la cala del arroyo de Totalán y una franja del litoral de Torre del Mar disponen de esta autorización.

Al ser Málaga una provincia muy turística, casi todo su litoral esta considerado como zona donde prima el baño humano por encima del baño animal.

Cuando un municipio quiere promover una playa para perros tiene que presentar un plan para que la Junta excluya del baño a personas en el litoral demarcado.

Lo que ocurre es que estas zonas no se suelen excluir, precisamente por eso, porque son de los humanos. Y, hoy por hoy, los humanos tienen más derechos que los animales.

A pesar de todo, hay localidades donde se habilitan playas caninas.

Playa canina Fuengirola dog beach

Localizada en la playa del Castillo de Fuengirola encontramos la playa canina Fuengirola dog beach, la playa preferida de los perros cordobeses.

Esta es la primera playa que nos encontramos en Fuengirola, en sentido este a oeste. Linda con la mijeña playa del Peñón del Cura y está dominada por el castillo Sohail que se sitúa en plena desembocadura del río de Fuengirola, sobre una pequeña colina que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar.

La playa del Castillo tiene una longitud de 800 metros y una buena anchura media de 50 metros. De aguas tranquilas y arena fina y oscura, tiene un grado de ocupación medio y el nivel de urbanización que la rodea es relativamente bajo.

Un par de chiringuitos, un acceso cómodo y fácil tanto en coche como a pie, la cercanía del centro comercial Miramar y del parque fluvial de Fuengirola, hacen de esta playa la elección idónea para pasar un día de playa más relajado que el programador de Neox.

Pero el gran atractivo de la playa del Castillo es, como decimos, que en su interior encontramos una zona habilitada para que las mascotas se puedan refrescar en el mar Mediterráneo.

Debemos respetas las normas de esta playa en la que, lo sentimos, las razas de perros catalogadas como potencialmente peligrosas tienen el acceso prohibido. Así, los perros de más de 20 kilos deberán llevar un bozal, mientras que todos han de portar la correspondiente documentación.

No deberíamos tener que incidir en lo de no molestar a los demás y recoger los excrementos, porque eso es de sentido común y de práctica perpetua.

Además, la playa está debidamente señalizada y dispone de papeleras específicas para tirar las cacas.

Playa canina de Arroyo de Totalán

Encontramos la playa canina de Arroyo de Totalán entre Málaga y Rincón de la Victoria, en la parte más oriental de la malagueña playa de la Araña.

Podemos disfrutar tranquilamente de esta playa canina, que lleva abierta ya varios años y que cuenta con la autorización de la Junta. ¿Por qué? Porque es una cala pedregosa que no poseía tradición de uso por parte de los bañistas, por lo que se pudo destinar a las mascotas.

Así que, cuando vayamos a la playa canina de arroyo de Totalán, recomendamos escarpines para los 'papis humanos' y casi también para las mascotas.

Sus aguas no son aptas para el baño, lo que es un requisito fundamental y un formalismo para conseguir la categoría de playa canina en Andalucía, aunque son de oleaje moderado, limpias y cristalinas. Nos atrevemos a decir, de hecho, que algo más limpias que la media.

En esta playa las razas potencialmente peligrosas tienen autorizadas el acceso siempre que sus propietarios adopten las oportunas y obvias precauciones y lleven a sus perros siempre con bozal (al igual que sus padres humanos en el resto de lugares que el COVID lo exige).

Los perros de más de 20 kilos también deberán ir con bozal.

Playa canina de Piedra Paloma en Casares

Piedra Paloma es una preciosa y cuidada playa de más de dos kilómetros de longitud de oleaje moderado y limpias aguas.

En Casares, limita al oeste con la Torre de la Sal, y al este con el resto del litoral que linda con Estepona.

La zona habilitada para perros abarca algo menos de medio kilómetro, pero está rodeada de pequeñas zonas de vegetación que le proporcionan tranquilidad y personalidad haciéndola ideal para poder disfrutar con nuestra mascota.

Esta linea costera de Casares, de baja ocupación, hasta hace poco casi salvaje, sin apenas servicios, es de grava, arena y fondos rocosos, perfecta para que nuestros animales corran en libertad. Incluso cuenta con una zona de fondeo abierta durante la época estival.

Como en cualquier otra playa canina, debemos respetar una serie de normas como recoger los excrementos de los perros y tenerlos controlados en todo momento, intentando no molestar a los demás usuarios.

También debemos tener las vacunas de la mascota al día, llevar la cartilla y si es un perro considerado potencialmente peligroso, se debe mantener atado y con bozal por precaución.

Playa canina de Vélez-Málaga

La otra única cala canina de la provincia de Málaga autorizada por la Junta es la playa canina de Torre del Mar, en Vélez-Málaga.

Cercana a la desembocadura del río Vélez, se trata de una playa canina de unos impresionantes dos kilómetros de longitud situados en el tramo conocido como del Mortero.

Formada por fina arena, esta playa fue inaugurada en 2016, y cuenta con un pequeño parque pipicán, una zona de juegos, con barras de equilibrio, un columpio, zonas de salto, una rueda, un túnel, una rampa y área de descanso.

También, a lo largo de la costa, disfrutaremos de fuentes especialmente diseñadas, como el resto de elementos, para nuestros perritos.

Debemos reseñar que en la señalización de las normas de esta playa se indica la prohibición expresa para el baño de personas en sus aguas.

Playa canina del Pinillo en Marbella

Marbella cuenta con dos playas caninas: la playa canina del Pinillo es una de ellas.

Esta cala canina es una preciosa y cuidada franja litoral de 250 metros, enclavados en los casi dos kilómetros de longitud que tiene la playa del Pinillo, que cuenta con buenos servicios.

La playa del Pinillo está rodeada de pequeñas urbanizaciones y parajes singulares con zonas de vegetación que le confieren una personalidad propia.

Es una playa tranquila e ideal para poder disfrutar con nuestro perro, prolongación de la playa de los Monteros, que se sitúa más al este en dirección Mijas, y es una zona repleta de actividades, también para los seres de dos patas.

La playa de El Pinillo es una de las playas más frecuentadas de la Costa del Sol para realizar windsurf y kitesurf, contando además no muy lejos con la Escuela de Windsurf Marbella Beach.

Incluso, en ocasiones, esta extensa playa de kilómetro y medio de arena blanca sirve de espacio privilegiado para asistir a conciertos y eventos musicales de todo tipo.

Ideal para familias que viajan con niños, es la playa perfecta para llevar a mascotas pijas pertenecientes a la jet set, como el chihuahua consentido de Paris Hilton.

Playa canina de Ventura del Mar en Nueva Andalucía

La segunda playa canina de Marbella que nos encontramos es la playa canina de Ventura del Mar en Nueva Andalucía. Se trata de una cala con una anchura media de 30 metros, semi urbana y formada por arena oscura.

La playa de Ventura del Mar se localiza en la zona más occidental de la playa de Nueva Andalucía.

A su vez, la playa de Nueva Andalucía - El Duque se localiza en la parte este de Cortijo Blanco, en el núcleo del que toma su nombre: Nueva Andalucía, lo que la convierte en una de las playas con mayor interés para el visitante y en una de las más famosas de toda Marbella.

Esta playa colinda con Puerto Banús, la zona que se conoce como de El Duque, con todo lo que esto supone: en la playa de Nueva Andalucía encontramos unos de los clubs más famosos de Marbella: el Ocean Club y el Buddha Beach.

Sin paseo marítimo, de poco menos de un kilómetro de longitud y una anchura media de 30 metros, Nueva Andalucía es una playa de arenas doradas y finas y con una espesa vegetación donde abundan las palmeras, como si de una playa tropical se tratara.

Dispone de una fenomenal zona de baño gracias a las escolleras que favorecen el depósito de arena.

En la playa de Ventura del Mar hay todo tipo de servicios y cómodos accesos y en ella, como en el resto de playas caninas, debemos respetar una serie de normas que son de sentido común. Los dueños de perros han de dar ejemplo.

Con esta playa Marbella suma dos costas caninas. La otra playa apta para mascotas es la ya reseñada playa del Pinillo, ubicada en la parte más oriental de la ciudad.

Playa canina de Torrox

La playa para perros más oriental de la provincia es la playa canina de Torrox.

Delimitada entre el faro y el río de la localidad, la playa canina torroxeña es de fácil acceso y está compuesta por grava, lo que hace que por regla general sea de baja ocupación y, por tanto, sea una cala canina muy tranquila.

Según las normas de la playa canina de Torrox, no cuenta con limitación horaria de ningún tipo y el baño no está recomendado a las personas, ni siquiera para los propietarios.

A lo cual debemos sumar el resto de reglas comunes a estos espacios.

Playa canina Benalcán en la playa de Arroyo Hondo, Benalmádena

Más al este, en Benalmádena, nos topamos con la playa canina Benalcán, en la playa de Arroyo Hondo. Bueno, en principio...

El asunto es que la playa canina benalmadense se encontraba anteriormente en la playa de Tajo de la Soga. Sin embargo, esta zona fue inhabilitada en 2020 y por votación popular se eligió la playa de Arroyo Hondo como nueva ubicación de Benalcán, en la que siguen trabajando.

Sea como fuere, esta playa cuenta con una extensión de 400 metros de longitud y 20 metros de anchura media, de grava y arena oscura.

Las aguas limpias y azules de playa Arroyo Hondo son de un oleaje calmado, ideales para disfrutar de un baño sin mayores sobresaltos siempre y cuando tengamos en cuenta respetar las horas prefijadas para hacer la digestión.

Esta nueva playa para perros, se prevé, contará con una moderna ducha para perros y otro equipamiento específico pensado para que a los mejores amigos del ser humano no les falte de nada y los podamos antropomorfizar a gusto.