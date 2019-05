Todas las playas de Marbella: el turismo que surgió del mar

Todas las playas de Marbella ofrecen un litoral en el que es realmente sencillo escoger el tipo de actividad que nos gusta disfrutar. Porque los marbelleros y sus visitantes disponen de una larga costa, entre Estepona y Mijas, dividida en playas y calas, cada una con su espíritu propio: las hay en las que se permite el nudismo y las hay donde la jet set y el postureo son la norma rígida a seguir.

Y seguro que crees que conoces todas las playas de Marbella porque te conoces la playa del Cable, la de Puerto Banús y, por supuesto, Cabopino. Pero seguro que no sabes que Marbella tiene la friolera de 24 playas en sus 27 kilómetros de litoral. Casi sale a playa por kilómetro.

Playas ideales y repletas de servicios y comodidades que, sin embargo, este año 2019 cuentan con una bandera azul menos que el pasado 2018, cuando ya perdió otra de estas distinciones.

Este año Marbella sólo lucirá cuatro, tres de ellas repartidas por las playas de Casablanca, El Faro y Guadalmina, y una en el puerto deportivo Virgen del Carmen. Por desgracia, la playa de Artola-Cabopino ha perdido la bandera azul que ha ondeado sobre su arena los últimos años.

No obstante, que no cunda el pánico y conservemos la calma: Marbella tiene un año entero para recuperar y alzarse con más banderas azules y, mientras, cualquiera de sus playas sigue siendo una opción perfecta para pasar un día relajado, tirados bajo el sol (eso sí, siempre embadurnados en la debida protección solar) y disfrutar de un litoral privilegiado. En ninguna de ellas nos sentiremos un Tom Hanks en 'Náufrago', pero sí disfrutaremos de una costa en la que no falta de nada.

Y para que puedas elegir sin mucho lío, aquí reseñamos todas y cada una de las 24 playas de Marbella:

Playa de Guadalmina

La playa de Guadalmina, junto a la urbanización del mismo nombre, se ubica entre el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara y Estepona, por lo que es la playa más situada al oeste de la localidad.

Guadalmina tiene una longitud de poco más de 1.600 metros, y una anchura media de 25 metros. Con un paseo marítimo y un grado de ocupación medio, esta playa es la opción ideal para ir en familia, ya que es una playa espaciosa donde los niños pueden corretear hasta hartarse.

Un perfecto equipamiento, unas completas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad, buenos servicios (alquiler de sombrillas, hoteles, clubs, chiringuitos) y, sobre todo, una calidad del agua excepcional, hacen que en esta playa ondee una Bandera Azul desde el año 1992.

En su entorno destacan los yacimientos romanos del siglo III d.C., conocidos popularmente como Las Bóvedas. Junto a estas termas romanas encontramos una torre atalaya de carácter defensivo del siglo XVI.

Playa de Linda Vista

Con una longitud de 650 metros y una anchura media de 30 metros, la playa de Linda Vista se sitúa en el núcleo de Marbella de San Pedro de Alcántara.

Vecina de la playa de Guadalmina, Linda Vista es una playa con un nombre hermoso, de arena gruesa y oscura, que ofrece el singular aliciente de tener muy cerca una serie de importantes restos arqueológicos como es el yacimiento paleocristiano de la Basílica Vega del Mar.

Al estar en San Pedro de Alcántara es cierto que presenta una ocupación alta, pero a cambio tiene buenos servicios como el alquiler de hamacas y un acceso fácil tanto a pie como en coche, aunque no posee paseo marítimo.

Playa de San Pedro de Alcántara

La propiamente dicha playa de San Pedro de Alcántara se encuentra a medio camino entre el bello núcleo urbano de Marbella y el bello municipio de Estepona, junto a Linda Vista. Es fácil llegar a ella a pie, en coche, o en transporte público.

A pesar de contar con un grado de ocupación un tanto elevado, sus 1.400 metros de longitud y su anchura media de 35 metros, son considerados tranquilos por lo que está especialmente recomendada para las familias. De hecho, sobre su arena oscura ondeó durante más de dos décadas una bandera azul y ha recibido en ocasiones el distintivo Q de calidad turística.

Además cuenta con un singular arbolado de eucaliptos, que se adentra prácticamente hasta la orilla misma, y un buen número de palmeras que adornan su bello paseo marítimo, en el que se pueden encontrar restaurantes y todo tipo de servicios.

Playa de Cortijo Blanco

Continuando nuestro recorrido hacia el este, encontramos, enmarcada por los altos picos del Paraje Natural de los Reales de Sierra Bermeja, la playa de Cortijo Blanco. Situada en una zona privilegiada por su emplazamiento alejado de grandes construcciones, resulta muy tranquila.

Su acceso en coche es muy fácil, siendo recomendable aparcar en los alrededores de las urbanizaciones próximas y acceder a la playa a pie. Es una playa de bolos, en lugar de arena, por lo que su grado de ocupación es bajo. Tampoco dispone de paseo marítimo, aunque sí cuenta con algunos servicios como alquiler de hamacas.

Esta pequeña playa de 600 metros de longitud y anchura media de 25 metros, presume de los picos de Sierra Bermeja, una sierra, el mayor macizo de rocas ricas en hierro y platino del mundo, que supone el cordón montañoso que separa la Serranía de Ronda de las costas mediterráneas.

Playa de Nueva Andalucía - El Duque

La playa de Nueva Andalucía - El Duque se localiza en la parte este de Cortijo Blanco, en el núcleo del que toma su nombre: Nueva Andalucía, lo que la convierte en una de las playas con mayor interés para el visitante y en una de las más famosas de toda Marbella.

Además, esta playa colinda con Puerto Banús, la zona que se conoce como de El Duque, con lo que todo esto supone: en la playa de Nueva Andalucía encontramos unos de los clubes más famosos de Marbella: el Ocean Club y el Buddha Beach.

Sin paseo marítimo, aunque con todo tipo de servicios y cómodos accesos, de poco menos de un kilómetro de longitud y una anchura media de 30 metros, Nueva Andalucía es una playa de arenas doradas y finas y con una espesa vegetación donde abundan las palmeras, como si de una playa tropical se tratara. Además, cuenta con una fenomenal zona de baño gracias a las escolleras que favorecen el depósito de arena.

Playa de Puerto Banús

La playa de Puerto Banús está en la zona más famosa de toda Marbella y posiblemente de toda la Costa del Sol y de Málaga, tal y como demuestra el gran número de publicaciones de Instagram en las que aparece la localidad.

Esta coqueta playa está ubicada sobre la espalda este del puerto deportivo de Puerto Banús, un antiguo puerto pesquero que ha pasado a ser el puerto deportivo más exclusivo del Mediterráneo, plagado de toda clase de servicios y de los mejores restaurantes, siendo uno de los centros de lujo más importantes de Europa.

Mirando hacia la playa de Río Verde en primer término y a la montaña de La Concha de fondo, que es una zona ideal para hacer actividades de turismo activo, la paya de Puerto Banús combina numerosos atractivos, lo que la ha llevado a ser un lugar de gran afluencia turística a pesar de medir poco más de 500 metros, en los que se hacinan 1.200 hamacas.

Playa de Río Verde

Buscando el sol, continuamos hacia la playa de Río Verde. Situada junto al río que le da el nombre, esta playa presenta un tipo de arena entre dorada y rosada.

Cuenta con todos los servicios necesarios para el disfrute del visitante. Esto, junto a su localización (linda directamente con el muelle trasero del puerto deportivo), su paseo marítimo y sus buenos servicios, hace que sea una de las playas más frecuentadas de Marbella.

Su arena blanca y dorada se extiende a lo largo de algo más de un kilómetro de costa y cuenta con unos 40 metros de anchura media y en sus proximidades encontramos restos romanos conocidos como la Villa Romana de Río Verde. Este importante resto arqueológico se ubica cerca de la desembocadura del Río Verde y constituye uno de los más valiosos ejemplos de construcción doméstica romana que existen en el litoral andaluz.

Playa del Ancón

Encontramos la playa del Ancón en la célebre Milla de Oro, próxima a la urbanización que recibe el mismo nombre. Se trata de una playa estrecha (15 metros de anchura de media), de poco más de un kilómetro de longitud y de baja afluencia de público.

Gracias a su paseo marítimo es fácil el acceso a esta playa, y se puede llegar en coche, andando e, incluso, en bicicleta, un medio de transporte que se ha popularizado en los últimos años y que ha incrementado las nuevas formas de movilidad.

Al ubicarse a pocos kilómetros del centro de Marbella y al tener a su alrededor instalaciones deportivas, hace que sea frecuentada tanto por los turistas como por los lugareños.

Playa de Nagüeles

Siguiendo también el trazado de la Milla de Oro, la playa de Nagüeles se asienta en uno de los tramos más exclusivos del municipio malagueño de Marbella.

Esta playa posee todo tipo de servicios de alta categoría (incluso existe la posibilidad de alquilar yates de lujo por si uno quiere sentirse un millonetis por un día... aunque en este caso para aparentar tener dinero haga falta, irónicamente, tener dinero), lo que se combina con grandes hoteles y buenos restaurantes.

En esta zona se encuentra el hotel de lujo Marbella Club, un clásico de la Costa del Sol, que fue en su día la residencia privada del príncipe Alfonso von Hohenlohe. También está cerca el club de tenis Puente Romano, todo un emblema de este deporte en España que fue inaugurado en el año 1979 bajo la dirección de Bjorn Borg, sustituido años después en la dirección por Manolo Santana. Nagüeles es nombre de exclusividad (la diéresis le proporciona un buqué exquisito).

Mientras, a nivel geográfico, las montañas de Sierra Blanca se elevan a la espalda de la playa de Nagüeles, playa que posee poco menos de un kilómetro de longitud y unos 40 metros de anchura, un hermoso paseo marítimo, arena dorada, buenos servicios y alta ocupación por turistas que van por el mundo con la cabeza bien alta.

Playa de Casablanca

La playa de Casablanca además de tener un nombre bien cinematográfico es una de las tres playas de Marbella que todavía mantiene una bandera azul este año del Señor de 2019.

A medio camino entre Estepona y Mijas, casi está a la mitad del litoral marbellí, cuenta con una longitud de 1.712 metros, lo que la convierte en una de las playas más extensas de la localidad.

Con fáciles accesos tanto a pie como en coche, su arena oscura da cobijo a más de 1.500 hamacas, lo que la convierte en una playa concurrida, pero perfecta para familias que quieran pasar un día dorando a los niños al sol.

Playa de La Fontanilla

La playa de la Fontanilla es el corazón geográfico del litoral de Marbella siendo una de sus playas más céntricas, con alta ocupación y mucha popularidad, al ser de fácil acceso y contar con amplias zonas de aparcamiento, gracias también a su ubicación.

Ahora se extiende a lo largo de algo menos de un kilómetro de longitud y cuenta con unos 30 metros de anchura media, debido a la construcción de varios diques frente a la orilla que han favorecido la regeneración de las áreas de arena oscura que los embates de las olas invernales suelen mermar con cada temporal.

En las proximidades de la playa de La Fontanilla encontramos uno de esos míticos hoteles marbelleros que desde los años 70 han contribuido a situar a la localidad como centro de fama mundial para el turismo de alto nivel: el Hotel Don Pepe. Un hotel con un nombre humilde no pensado para gente humilde.

Playa de El Faro

En la playa de El Faro podemos encontrar, pues eso, un faro de 1864 que preside el paseo marítimo. En pleno centro de la ciudad de Marbella es una de las playas más pequeñas de la localidad: aunque en sus escuetos 200 metros de largo y sus 30 metros de ancho caben 300 hamacas en un auténtico alarde de habilidad nivel supremo del Tetris.

Esta es la tercer playa de Marbella donde ondea orgullosa una bandera azul debido a la calidad de sus aguas y a los numerosos servicios que ofrece.

De fácil acceso a pie o a lomos de cualquier vehículo imaginable, la playa de El Faro es una de las playas más concurridas y populares de Marbella, tanto en temporada alta como el resto del año. En su pequeño tamaño ofrece todos los servicios necesarios y soñados por el ser humano: se encuentra a cinco minutos de paseo relajado de la Marbella de las tiendas de lujo, las grandes firmas, las terrazas y los restaurantes.

Además, a una sola calle de distancia, encontramos el Parque de la Constitución, un bonito jardín que alberga además un auditorio donde se celebran actividades lúdicas y culturales.

Playa de La Venus

Ubicada al lado del antiguo cauce del río Represa, la playa de La Venus, de tan sugerente nombre, se encuentra igualmente en pleno casco urbano de Marbella, entre el antiguo puerto pesquero, reconvertido hoy en el puerto deportivo Marina - La Bajadilla, y el puerto deportivo de Marbella, este último es un puerto con más de 370 atraques, una gran oferta de competiciones náuticas y clases de vela para niños y un fantástico ambiente en las terrazas de sus bares.

Esto hace que sus prestaciones y sus servicios sean de lo más completos, lo que provoca que su ocupación en temporada alta sea bastante elevada, teniendo a pesar de ello gran popularidad entre lugareños y visitantes.

La playa de la Venus abarca medio kilómetro aproximadamente del paseo marítimo de Marbella, y la anchura media de su arenal oscuro es de aproximadamente 40 metros.

Playa de La Bajadilla

Seguimos nuestro tan imaginario como veloz deambular hacia el este y nos encontramos a medio kilómetro de la playa de La Venus con la playa de la Bajadilla.

Esta playa se encuentra localizada también junto al antiguo puerto pesquero y está considerada una de las más turísticas de la ciudad debido a esta ubicación, marcando el inicio del paseo marítimo.

De una longitud de poco más de 400 metros y 40 metros de anchura, su calmado oleaje y la escasa de profundidad de sus aguas la hacen ideal para acudir con niños y vivir un día de playa de forma segura y tranquila (bueno, tranquila en la medida de los niños de cada uno).

Además, La Bajadilla cuenta con la ventaja añadida de poseer una completísima oferta de servicios y todas las comodidades que su localización le confiere. Se encuentra a apenas 500 metros de la avenida Ricardo Soriano, una de las calles más glamurosas de España, llena de tiendas de lujo, boutiques, cafés y restaurantes donde podremos quemar la Visa o darnos unas buenas raciones de miranda, todo depende de nuestro bolsillo.

Playa de El Cable

La playa de El Cable, al parecer una de las playas favoritas de los marbelleros, se encuentra a la entrada del municipio, en el área comprendida entre el puerto pesquero y la desembocadura del Río Real.

La playa del Cable debe su nombre al cable que la cruzaba para transportar minerales desde las canteras de Sierra Blanca hasta los cargueros que los esperaban en el mar. Éste es uno de los pocos vestigios que nos recuerdan la historia minera y siderúrgica de Marbella.

No es una playa excesivamente grande -posee menos de mil metros de longitud y unos 40 metros de anchura media-, pero durante el periodo estival organiza multitud de actividades, como torneos de voley playa, concursos de castillos de arena, etc., lo que la hace muy entretenida.

Playa de El Pinillo

La playa de El Pinillo es una prolongación de la playa de los Monteros, que se sitúa más al este, en dirección Mijas, y es una zona repleta de actividades. Si quieres pasar un día haciendo el vago, tumbado en la arena, esta no es tu playa (vaya, vaya).

La playa de El Pinillo es una de las zonas más frecuentadas de la Costa del Sol para realizar windsurf y kitesurf, contando además no muy lejos con la Escuela de Windsurf Marbella Beach. Incluso, en ocasiones, esta extensa playa de 1.450 metros de arena blanca sirve de espacio privilegiado para asistir a conciertos y eventos musicales de todo tipo.

Ideal para familias que viajan con niños, la playa de El Pinillo cuenta también con el parque de ocio Funny Beach, un recinto con atracciones que encanta a grandes y pequeños (sobre todo, a los más pequeños).

En él podremos culminar un divertido día de playa con todo tipo de actividades acuáticas como hoverboard, flyboard, parasailing, donut double o montar en motos de agua, así como participar en carreras de karting especialmente adaptadas para niños.

Playa El Realejo

La playa El Realejo forma parte de las playas de arena fina y dorada que se extienden desde el Puerto Deportivo de Marbella hasta la Urbanización Los Monteros. Su delimitación es algo confusa, porque se sitúa entre la de El Pinillo y Los Monteros.

De hecho, goza de un carácter más apacible que otras playas, con las hamacas y los servicios justos, gracias a su situación entre otras zonas de mayor interés turístico.

La playa de Realejo cuenta con algo menos de 700 metros de longitud y unos 30 metros de anchura media. Es de arena fina y dorada, y está rodeada de vegetación, resultando genial para el baño gracias a sus aguas tranquilas y limpias.

Próximo a la playa, acariciando en ligera pendiente casi la orilla misma del mar, se encuentra el campo de golf Río Real, configurando un bello paisaje que surgen de esos contrastes de los que en Málaga sabemos bastante.

Playa de Los Monteros

La playa de Los Monteros tiene la fama de ser la más tranquila de Marbella. Ubicada al este de la localidad, Los Monteros se asoma al mar desde una de las urbanizaciones más exclusivas de la zona: (sí, lo han adivinado) la Urbanización Los Monteros.

Los accesos desde esta lujosa urbanización ayudan a convertirla en un espacio muy especial y relajante, ya que cuenta además con servicio de vigilancia. A la entrada de esta zona se encuentra además el Hotel Los Monteros, uno de los primeros hoteles 5 estrellas Gran Lujo de la Costa del Sol.

La arena de esta playa es blanca y fina y se extiende a lo largo de 1.280 metros de costa con poco más de 500 hamacas.

Playa de El Alicate

Seguimos hacia el este y encontramos la playa de El Alicate. Ubicada junto a las calas de Costa Bella y Pinomar, la playa de El Alicate configura una espectacular franja de litoral de cerca de dos kilómetros de largo, con unos 25 metros de anchura media.

Junto al arroyo que da nombre al lugar y considerada una de las mejores playas de la zona, playa de El Alicate bordea una de las urbanizaciones más exclusivas del municipio.

Su arena dorada mediterránea, sus aguas transparentes y tranquilas y la barrera natural de pinos, praderas y matorral que la protege, El Alicate es un pequeño refugio donde podemos respirar tranquilos y relajados hasta que no podemos aguantar más tanta paz y agarramos nuestro móvil con desesperación para ver qué han colgado en Facebook nuestros conocidos.

Playa del Real de Zaragoza

La playa del Real de Zaragoza está localizada en una privilegiada zona a 13 kilómetros de Marbella y debe su nombre a la urbanización junto a la que se localiza.

Con cerca de 1.600 metros de longitud y unos 30 metros de anchura media, se trata de una de las playas más extensas del litoral marbellí, con aguas tranquilas y de poca profundidad, perfecta para las familias con niños y, por ende, no tanto para las personas sin hijos que quieran desconectar y relajarse.

Las entradas a esta playa de tan señero nombre están perfectamente señalizadas, de modo que resulta fácil acceder a pie y en coche.

La playa del Real de Zaragoza también limita con algunos de los beach clubs más sofisticados del Mediterráneo, como son el Nikki Beach y el Don Carlos Beach Club. Clubes como estos son célebres en todo el mundo como espacios a pie de playa donde brillan el glamour, la exclusividad y la siempre elegante purpurina corporal.

La playa de La Víbora

Encontramos la playa de La Víbora en la parte este de Marbella; estamos cada vez más cerca de Mijas. Su peculiar nombre se debe al arroyo junto al cual se ubica. Comparte nombre también con la depuradora que hay en la zona y que, en ocasiones, caldea un poco el ambiente.

Esta playa tiene una extensión de 650 metros de longitud y unos 30 metros de anchura media y posee una buena calidad de sus aguas, gran dotación de servicios y una destacada gestión ambiental.

De hecho, de arena dorada y con una profusa vegetación, la playa de La Víbora reúne una serie de rasgos paisajísticos que le aportan un especial encanto salvaje.

Además, a menos de 4 kilómetros de distancia podemos encontrar el Puerto Deportivo de Cabopino, un coqueto puerto con capacidad para 169 embarcaciones y una completa oferta de ocio y restauración.

Playa de Las Chapas

La playa de Las Chapas se extiende a lo largo de 750 metros correspondientes a la zona residencial del mismo nombre, y posee unos 25 metros de anchura media.

La playa de las Chapas es una de las playas más bonitas y reconocidas de Marbella. Esta popularidad no afecta, sin embargo, a su tranquilidad. La playa de las Chapas no suele estar excesivamente concurrida, lo que la hace aún más especial.

Aunque el número sí aumenta en temporadas altas, el grado de ocupación se mantiene medio durante todo el año, ya que en esta parte de la costa se localizan un buen número de restaurantes y establecimientos de gran calidad.

Playa de Las Cañas

La playa de Las Cañas, con un ambiente familiar y arena oscura, se extiende a lo largo de un kilómetro de costa y cuenta con unos 10 metros de anchura media.

Uno de sus grandes atractivos es la Torre de Lance de las Cañas, una antigua torre vigía erigida en tiempos de Carlos III que hacia las veces de construcción defensiva de las muchas que protegían las costas andaluzas de las invasiones por mar.

Declarada Bien de Interés Cultural, el nombre de la Torre proviene de un arroyo cercano, y su estado de conservación es muy bueno. La estampa de esta torre es un rasgo distintivo de esta la playa de Las Cañas, y su caprichosa silueta junto a la orilla no deja de recordar a los clásicos castillos de arena que todos hemos construido de niños, y a los otros castillos de arena que todos hemos despanzurrado a nuestros hermanos pequeños para hacerles rabiar.

Playa de Artola - Cabopino

Si alguien nos obligara por la fuerza a escoger una playa que pudiéramos siquiera considerar una playa "virgen" en Marbella, esa podría ser la playa de Artola, conocida también como playa de Cabopino.

Esta es una de las pocas playas de Málaga en las que podemos sentir una especial sensación de libertad y conexión con la naturaleza. Su paisaje, salpicado de imponentes dunas y de una delicada vegetación autóctona como narcisos de mar o sabinas, entre los que nos podemos perder solos o acompañados, no deja a nadie impasible.

De arena fina y color dorado, esta espaciosa playa colindante al Puerto Deportivo de Cabopino también tiene algunos tramos de playa nudista.

Así, la playa de Cabopino abarca una superficie de 1.200 metros centrada en las Dunas de Artola, un valioso paraje natural protegido en pleno corazón de la Costa del Sol; en 2001, la Junta de Andalucía declaró este muro dunar Monumento Natural.

En la zona también se puede visitar lugares de un elevado interés histórico, como la Torre Ladrones, una torre defensiva de origen romano declarada Bien de Interés Cultural.

