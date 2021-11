Premios al talento Indie en Málaga

En España, el sector del videojuego facturó en 2020 1.747 millones de euros, un 18% más que en 2019, según el anuario de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). De esta facturación, la venta online supone 957 millones (un 32% más que en 2018) y la venta física 790 millones de euros. Además, la base de jugadores está rozando ya los 16 millones de usuarios, de los que un 54,1% son hombres y un 45,9% son mujeres. Estos juegan en España una media de 7,5 horas a la semana, siendo el quinto país europeo en esta estadística. Casi 3 millones de personas son, además, entusiastas de las competiciones de videojuegos o esports. Un sector que emplea a más de 9.000 personas y que lidera las industrias culturales audiovisuales, por encima en facturación anual del cine y la música grabada juntos, con un gran impacto económico en el ámbito de la cultura, la innovación, la industria y la agenda digital, y que sin embargo sigue arrastrando un desequilibrio esencial: la creación. Además, genera 23.000 puestos indirectos.

Por eso, entre otros motivos, a finales de 2020 Pedro Sánchez puso en valor la industria del videojuego en España, que no deja de crecer. En este contexto, se celebran los III Premios Nacionales para Videojuegos Indies de Málaga, impulsados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Precisamente, este premio nació para apoyar a los desarrolladores y estudios de videojuegos independientes y reforzar la industria digital creativa en nuestro país.

"Queremos que todas las personas con discapacidad puedan compartir sus juegos" Enrique García Cortés, técnico de Accesibilidad en la Fundación ONCE

En este sentido, Málaga despunta como foco de atracción del talento que abanderan estos juegos, “se están haciendo las cosas muy bien en el desarrollo de videojuego en Málaga, están saliendo estudios cada vez más importante, sobre todo del Polo Digital, es ya un punto de creación a tener en cuenta”, afirma Arturo Monedero, vicepresidente de AEVI. El hecho de convertirse en un referente “no ocurre de la noche a la mañana, es un progreso, pero los pasos se están haciendo de forma correcta. No sólo salen de Málaga nuevos estudios, se están creando nuevas sinergias y la industria está mirando mucho más a la ciudad”, añade Monedero.

No sólo el Polo de Contenidos Digitales es un foco de talento, si bien es uno de los referentes en atracción del mismo, la emergente Málaga tecnológica en la que se están asentando empresas como Google, Movistar, Vodafone y han surgido otras empresas punteras como Freepik, Besoccer o Uptodown hace que el entorno digital se vaya retroalimentando. Así, los videojuegos beben del talento y las oportunidades que generan las startups y viceversa.

Estos premios son, de esta manera, un balón de oxígeno para los pequeños estudios independientes. Y es que el desarrollo indie es “la semilla para crear un bosque, el añorado ecosistema”, como afirma Curro Rueda, CEO de Viva Games (uno de los patrocinadores de estos premios). “Sin esos estudios independientes”, advierte Rueda, “no tendremos futuras empresas que destaquen y no tendremos personas cualificadas para alimentar a los grandes estudios que se han fijado en España para implantarse”. Pero hace un matiz importante, “indie no quiere decir de mala calidad, un estudio es independiente porque no tiene la capacidad de producción de una gran multinacional como Blizzard, EA o Ubisoft”, afirma Rueda. Así, como en la música, los estudios indies son el caldero en el que se cocinan y prueban todos los productos que a las grandes compañías no se les antoja rentable producir. De ahí que sean fábricas constantes de talento que acabar guiando hacia las producciones AAA (los transatlánticos de los videojuegos).

"Indie no es sinónimo de mala calidad, se hacen magníficos juegos en estudios peqeuños", Curro Rueda, CEO de Viva Games

Es por eso un entorno clave en el que incluir la accesibilidad. De ahí que la Fundación ONCE sea el principal patrocinador de estos premios abanderando el Premio Accesibilidad de este año. “Los desarrolladores se han dado cuenta con nuestras pautas que es más sencillo de lo que parece hacer un juego accesible a todas las personas”, afirma Enrique García Cortés, técnico de Accesibilidad Universal e Innovación de la Fundación ONCE. Sembrando la semilla que permita acceder a todos los usuarios a estos juegos es la manera más rápida de que el día de mañana nadie tenga trabas a la hora de acceder al ocio en pantallas. Desde ONCE trabajan también con grandes corporaciones como Playstation, pero “nos hacía ilusión trabajar también con los estudios indies”, afirma Enrique. “Esta es la manera de ofrecer la inclusión a todas las personas, queremos que las personas con discapacidad puedan compartir todos los juegos con sus amigos, familiares o cualquier persona en la comunidad online”, recalca.

"Se están haciendo las cosas muy bien en el Polo Digital para ser referentes", Arturo Monedero, vicepresidente AEVI

Cada vez son más los emprendedores que intentan montar sus estudios independientes, “conocimientos y capacidad técnica no les falta pero la realidad es que pocos de estos estudios sobreviven en un mercado copado y controlado por los grandes estudios y multinacionales” que seleccionan y promocionan los videojuegos en función de la rentabilidad más que en la calidad de los mismos, dice el CEO de Viva Games, para quien patrocinar los premios indies “es nuestra forma de ayudar y reconocer el talento que tienen estos estudios”. El desarrollo independiente “debe reducir distancias entre España como país consumidor y España como país productor”, como opina Curro Rueda. Actualmente “somos unos de los principales mercados de consumo a nivel mundial, en cambio a nivel de producción estamos muy atrás”. En el Libro Blanco del Videojuego se enumeran algunas de las acciones que hay que llevar a cabo para reducir esas distancias, y “la más importante sin duda es la reinversión de una pequeña parte de esas grandes facturaciones que se generan en España en producción propia. Estoy seguro que cambiaría el panorama del desarrollo en apenas dos años, como ocurrió en la industria del cine y la animación”.

Más de 150 aplicaciones se han presentado a estos III Premios Nacionales para Videojuegos Indies de Málaga. En total, han sido 177 las candidaturas que se han presentado a cuatro categorías. La categoría `PC/Consolas' es la que más participación ha tenido con 114 propuestas, un 64% del total; seguida de `Móvil' con 44, un 25%; once han sido los juegos de `Accesibilidad', un 6%, y `XR/Tecnología' con ocho, un 5% Cuáles serán las cuatro galardonadas (hay más de 20.000 euros repartidos en varias categorías) se sabrá el día 12 de noviembre en la Sede del Polo Nacional de Contenidos Digitales.