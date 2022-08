La patrona de Málaga ya está en la Catedral para la celebración de su novena

Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si el parón de la pandemia no hubiera cambiado nada. Santa María de la Victoria representa ese tiempo que no retrocede ni avanza sino que permanece cuajando la memoria de un pueblo. Y se volvió a demostrar en su traslado a la Catedral.

Puntualmente salía la patrona de Málaga y su diócesis de su santuario. Cruz alzada, estandarte y acólitos era el cortejo que precedía a la imagen, portada en el trono de traslado, adornado para la ocasión con rosas en tonos crema y empolvados, flores de algodón, hortensias celeste claro, symphonocarpus blanco, fresias blancas, hojas doradas y calas de cera rizada.

Tras ella, procesionaba una representación eclesiástica del templo victoriano así como de la hermandad, encabezada por su hermano mayor, Miguel Orellana. También, entre el protocolo estuvo presente el empresario Rafael Prado, portando la bandera de la ciudad, ya que fue nombrado abanderado este año, lo que le hizo ser el encargado de portar la enseña malagueña hasta los pies de la patrona en la romería urbana que se celebra el primer día de la Feria de Málaga.

Con los rezos del rosario, guiados por el sacerdote Antonio Eloy Madueño, la imagen fue descendiendo por el barrio de la Victoria. Es costumbre que a medida que la Virgen va pasando se vayan uniendo vecinos y fieles para acompañarla, con lo que al llegar a su destino, la masa social es más que considerable.

Hubo tres grandes recibimiento a su paso. El primero fue en la iglesia de San Lázaro con las puertas abiertas para que se ‘saludaran’ la patrona y la Novia de Málaga, María Santísima del Rocío coronada. Ya en el centro histórico, se abrieron las puertas de la parroquia de Santiago, con la comunidad parroquial en la puerta principal, con el párroco, Miguel Ángel Gamero a la cabeza. El siguiente, fue en las bodegas El Pimpi donde la imagen fue recibida con los balcones engalanados con una alomba de vegetal. En la voz del tenor Luis Pacceti se entonaba el Ave María de Schubert, creando un momento de gran emoción.

También de forma puntual, la Virgen llegaba al interior de la Catedral donde fue depositada en la Puerta del Sol, no sin antes recibir una gran ovación por parte de los fieles a su paso por el Patio de los Naranjos, antes de encerrarse.

Santa María de la Victoria permanecerá en la Catedral de la Encarnación hasta el jueves 8 de septiembre, día de su festividad. Desde el martes 30 hasta el 7 de septiembre se celebrará la novena en su honor, a las 19:30 , presidida por el sacerdote Salvador Aguilera. El mismo día 8 tendrá lugar la misa estacional oficiada por el obispo, Jesús Catalá Ibáñez, que será a las 11:30 horas. Por la tarde, la procesión de vuelta será a las 19:30.