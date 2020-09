Qué ver en Benahavís: el pueblo soñado por Michelle Obama

Michelle Obama estuvo en Benahavís. Se dice pronto y poco. Algo así sólo podría haber sido superado por la visita de Oprah Winfrey (¡Oprah! ¡Oprah! ¡Oprah!), pero que una primera dama estadounidense posara sus morenos pies en esta localidad, sigue diciendo mucho. Ahora está la cosa un poco deslucida para los Obama por culpa de algunos líos con la gestión del marido, pero, eh, ¿quién no tiene algún esqueleto en el armario?

En cualquier caso, eso no quita que el privilegiado entorno natural de Benahavís lo sitúe entre la Serranía de Ronda y entre Marbella y Estepona. Grandes masas de pinos, encinas y alcornoques cubren buena parte de su término municipal, que es atravesado por los ríos Guadalmina, Guadaiza y Guadalmansa.

Entre la Sierra de las Nieves y el mar Mediterráneo, Benahavís es ideal para disfrutar de la naturaleza, el golf y la gastronomía, perfecto para hacer senderismo y disfrutar de un paisaje sin igual que supone un relax para la mente y una exaltación de los sentidos. ¡Como poco!

Algunos de sus enclaves más atractivos son el cerro del Duque, el paraje de las Máquinas, el coto de la Zagaleta -el complejo inmobiliario más lujoso de Europa-, o el valle del Guadalmansa.

Otras opciones son visitar el embalse de la Leche o dirigirse hacia la charca de las Mozas y las angosturas del río Guadalmina para practicar barranquismo o descenso de cañones.

Además, Benahavís es una de las localidades españolas con más campos de golf en su término municipal. Cuenta con casi una decena de campos con un total de 216 hoyos repartidos entre Villa Padierna, La Quinta, La Zagaleta, Atalaya, Marbella Club, Los Arqueros y El Higueral. A ellos hay que añadir la Academia de Golf Municipal, enclavada junto al casco urbano.

Vamos, un lugar donde perderse, tanto si eres rico, como si eres pobre; tanto si eres una primera dama como Michelle Obama o como Irene Montero, o como si eres una humilde cajera de supermercado. ¡Benahavís tiene algo para todo el mundo!

Parque y torre de la Leonera

La localidad cuenta con varias torres vigías que vienen de la época árabe. Estas construcciones formaban un completo sistema defensivo. Entre ellas, la torre de la Leonera controlaba el acceso al valle del río Guadalmina, junto a las de Alcuzcuz, Tramores y Daidín.

De hecho, la torre de la Leonera preside el parque con el que comparte nombre, situado junto al casco urbano de Benahavís, en la avenida de la Moraleda y que supone su mayor espacio verde.

El parque de la Leonera fue inaugurado en 2008 y desde entonces se ha convertido en un lugar lleno de vegetación, con estanques y largos paseos en los que tratar de olvidar nuestro vacío existencial. Y que no somos Obama.

Castillo de Montemayor

Erigido en el siglo X, del castillo de Montemayor se conservan parte de sus murallas y la torre de la reina, su parte más notable. Esta fortificación tuvo su importante protagonismo en las batallas sostenidas entre los distintos reinos de taifas de Al-Ándalus por su valor estratégico, ya que desde ella se divisan más de 100 kilómetros de costa española y toda la de África. Eso sí, si tenemos ojos de halcón.

En las referencias documentales más antiguas aparece denominado como Hisn Munt Mayor.

Su relevancia fue tal que en el siglo XI la zona estuvo a punto de constituirse en una pequeña taifa, pero sería entregado durante la capitulación de Marbella, en 1485.

Iglesia de la Virgen del Rosario

La parroquia de la Virgen del Rosario es una iglesia del siglo XVIII cuyo edificio fue una de las escuelas-capilla que fundó el cardenal Herrera Oria en Málaga.

Sin embargo, su estructura ha sido sometida a numerosas restauraciones a lo largo de su historia: de hecho, el edificio original fue modificado por el arquitecto Antonio Herrezuelo en 2005.

De estilo moderno y sencillo, la nueva iglesia está ubicada en el mismo lugar donde estaba la antigua, que era bastante más pequeña. Por lo que ha salido ganando con el tiempo.

Minas del Lápiz y del Cardenillo

La mina del Lápiz recibe este nombre porque era una explotación de grafito (ya saben, lo negro del lápiz que escribe). Una lápiz damos por hecho que saben lo que es a pesar de vivir en la era digital.

A finales del siglo XVIII estas minas de grafito eran de las pocas que se conocían en Europa. Se explotaron desde 1749 hasta 1853, entre otros, por Manuel Agustín Heredia, siendo, de hecho, la base del origen de su fortuna. Entre estos años se extrajo de estas minas 150.000 toneladas de grafito de alta calidad.

En cuanto a la mina del Cardenillo, que fue explotada mucho antes, el lixiviado de los depósitos de cobre todavía embellece sus paredes bajo la forma de flor de cobre o cardenillo.

Las escaleras, el pozo o la claraboya que ilumina el interior de esta mina son indicios de su explotación en época romana, hacia los siglos II y I a. C.

Palacio de Benahavís

Con el sencillo nombre de Palacio, hablamos de una curiosa construcción de Benahavís con muros de piedra muy oscuros. En contraste, la blancura de los marcos que rodean a sus ventanas.

El Palacio data del siglo XVI, y cuenta con un pequeño patio interior, edificado bajo los cánones de la arquitectura nazarí.

Es un edificio sencillo, en el que sobresale una torre cuadrada a la que se adosa un cuerpo rectangular construido de la misma manera.

Ruta de las Angosturas del río Guadalmina

En el entorno natural de Benahavís encontramos la ruta de las Angosturas del Río Guadalmina. De dificultad media, esta ruta, que dura unos tres kilómetros, se puede completar en dos horas y media y, al contrario que en la ruta del río Padrón, nos tendremos que mojar sí o sí.

De modo que lo mejor es llevar botes o bolsas estancas para no mojar nuestros queridísimos móviles de última generación de los que, al parecer, no nos podemos despegar ni un segundo.

Dos arroyos principales conforman el Guadalmina, lo que da pie a un torrente con caudal permanente y vigoroso. En su tramo medio el curso traza unos marcados meandros antes de tomar contacto en una intrusión de calizas que, como la denominación de "angosturas" indica, son estrechos y elevados.

De hecho, entre estos espacios tendremos que atravesar zonas a nado ya que no haremos pie. Nada que no se pueda superar con unos manguitos y una gran responsabilidad por nuestra parte: si no sabemos nadar, o lo hacemos con dificultad, lo mejor es acudir a alguna empresa turística especializada que organice rutas por esta zona.

Igualmente, la falta de luz en las angosturas incide en la temperatura del agua, que puede llegar a ser excesivamente fría, por lo que esta ruta es especialmente recomendada para el verano. Si superamos estos inconvenientes disfrutaremos de la inmersión en uno de los cañones más bonitos de Málaga, sino de toda Andalucía.

Al igual que en el resto de cursos fluviales del entorno, la insaciable mano del hombre ha perfilado el paisaje debido a las construcciones de los alrededores y de su necesidad de agua.

Es por ello que la vegetación sufre cierta degradación y solo en periodos de lluvias podremos ver el Guadalmina entregando sus aguas al mar Mediterráneo.