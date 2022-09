Los veterinarios se preparan en Málaga para afrontar nuevas pandemias

El IV Congreso de Salud Pública Veterinaria arrancaba este jueves en el Hotel Ilunion de Málaga y se prolongará durante la jornada del viernes. Cerca de 200 acreditados se han reunido en una de las salas del hotel para debatir sobre asuntos de salud veterinaria así como de posibles proyectos de investigación.

Ulises Pablo Ameyugo, subdirector de Protección de la Salud en la Consejería de Salud y Consumo, ha resaltado la importancia de seguir el modelo One Health que recomienda la OMS. “Se empezó a hablar de One Health y es lo que yo he hecho toda la vida, porque la salud pública es permeable entre todos, no es algo que tenga paredes”.

"Vendrán nuevas pandemias y queremos estar preparados. Cuando la Covid-19 llegó no existían los EPI, no había fábricas de mascarillas: estábamos un poco ante el peligro de algo que no conocíamos en absoluto", ha agregado. "Queremos que la investigación mejore de manera proactiva para que se puedan identificar estas enfermedades antes de que lleguen".

“Todo se mueve en un entorno de ecosistemas y está en un equilibrio dinámico continuo para poder equilibrarse de nuevo, muchas veces el ser humano ha sido el que ha causado esto y tiene que ver más con las enfermedades infecciosas de lo que parece”, ha añadido.

Además, ha querido resaltar que cada vez son más las enfermedades que nos llegan desde los animales, ya que, además de que vivimos en un entorno globalizado que favorece la transmisión de un país a otro, el cambio climático también ha influido en que se propaguen con más rapidez. “Antes un mosquito, por ejemplo, podría tardar 10 días en ser adulto y poder picar. Con el aumento de las temperaturas, este tiempo se ha reducido a la mitad, por lo que además se multiplican estas poblaciones”.

Por este motivo, ha querido llamar a la responsabilidad de la población: “Sabiendo esto lo que no podemos hacer es ir a correr a las orillas de los ríos al atardecer con pantalón corto, porque será más probable que algún mosquito te pique”.

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, José Carlos Gómez Villamandos ha expresado que desde el cargo que tiene seguirá apostando por que las universidades y la consejería sigan investigando sobre las enfermedades que afectan tanto a seres humanos como a animales: “A primeros de este año conseguimos firmar entre la Consejería de Salud y la de Agricultura, junto con la universidad de Córdoba, un documento para la creación del Instituto Andaluz para la Zoonosis en el que colabore todo el sector, no solo la universidad como tal”.

Además, Gómez ha querido aprovechar la oportunidad para recordar el trabajo que realizó José María Torres, director general de Salud Pública, cuyo equipo ayudó para generar las normas respectivas al Covid-19 que debían seguirse en cada momento.

En el Congreso se ha querido poner en valor no solo la labor clínica de los veterinarios, sino su labor en investigación y control de enfermedades que hace, por ejemplo, que podamos comer seguros sabiendo que los alimentos que llegan a nuestra mesa están libres de cualquier tipo de patógeno.

“Estamos intentando que el plan de estudios de veterinaria se modernice y sea coherente con lo que se exige según la normativa europea”, ha explicado el consejero. “El Ministerio de Sanidad aún no ha dicho nada pero seguiremos peleando para que esa actualización se pueda ver lo antes posible”, ha añadido.

Asimismo han querido hacer referencia a que ellos consideran que son una entidad colaborativa con el sistema de salud y no competitiva, ya que ambos buscan que tanto seres humanos como animales puedan vivir sanos.

Fidel Astudillo, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios, por su parte, ha expresado que no es fácil organizar eventos de esta importancia y que este congreso se ha organizado “magníficamente”.

“Los programas de los congresos han sido distintos en todos y hemos querido que sea referente en su campo”, ha agregado Fidel Astudillo. “Damos visibilidad a esa faceta que menos se conoce como puede ser la veterinaria porque somos desconocidos y creo que este congreso le va a dar visibilidad a la labor que tienen”, ha apostillado

Además, se busca que este congreso llegue a ser un referente científico y técnico, así como un foro de debate de salud pública, tanto europea como nacional e internacional.

“Tenemos que trabajar en equipo porque es una cuestión de todos, no sólo de médicos biólogos y veterinarios por separado porque estas enfermedades son emergentes”, ha concluido Astudillo.

Leonor García Agua, dirigente de la marca Sabor a Málaga y representante de la Diputación, ha querido que “ este foro no solo sea una convivencia sino una forma de informar y ver puestos de trabajos en otras provincias, un foro del saber”. En Málaga hay 18 veterinarios municipales dedicados al al servicio del control de animales y la distribución y control de alimentos y control de plagas, siendo “la punta de lanza en poner en marcha en censo genético de ADN que tenemos que seguir promocionando y que hacemos de manera fluida y constante en beneficio de nuestros ciudadanos”.

Carlos Bautista Ojeda, delegado territorial de salud y consumo de Málaga, ha recordado, por su parte, que “los protocolos que se han usado en Andalucía se han utilizado en todo el mundo” y que “los resultados han sido excepcionales”. “Aunque todo está amenazante nuestro objetivo básico es que tanto la alimentación como el agua potable sigan estando disponibles para los ciudadanos pero con seguridad”.

Asimismo ha hecho hincapié en que serán prudentes con las enfermedades respiratorias que vengan este invierno después de haber pasado por la pandemia de la Covid-19 y que seguirán recomendando tanto medidas de higiene como mascarillas.