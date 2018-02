Colectivos aplauden el proyecto, pero exigen un Chare además en la zona este

El Sindicato de Enfermería (Satse) también valoró el anuncio. "Si se cumple el compromiso, me parece adecuado porque el Hospital Carlos Haya se ha quedado obsoleto", opinó el secretario provincial del Satse, Juan José Sánchez. Como los demás colectivos consultados, también reclamó un recurso sanitario "con hospitalización" en la zona este. Y acotó: "Vemos bien el compromiso de inversión en un nuevo Regional, pero a corto plazo se tiene que incrementar el número de camas porque Málaga las necesita y la situación es preocupante". Propuso que se abra ya el área de ingresos del Hospital del Guadalhorce, "que no necesita esperar al tendido eléctrico definitivo", y que se habilite al completo el de Benalmádena. CCOO también demandó conciertos y consorcios para dar respuesta asistencial ya que en el mejor de los casos "serán seis años con las mismas camas y la población creciendo y envejeciendo".

Su homólogo de UGT, Ramón Sánchez, recibió con agrado las palabras de la consejera: "El anuncio es muy positivo y aplaudimos el compromiso de no dilatarlo en el tiempo. Salud ha pasado muchos años de Málaga, pero ahora hay que darle el beneficio de la duda". No obstante, insistió en que su organización continuará reivindicando un Chare para la zona este. "No digo con 200, ni con 100 camas; aunque sea pequeño, es necesario un hospital en la parte este de la ciudad por las cronas [tiempos de distancia a un centro sanitario] desde la Axarquía", afirmó.

El responsable de Sanidad de CCOO, Rafael González, también se mostró satisfecho con el anuncio. "El presupuesto está bien. Es más de lo que se preveía", dijo. Pero a continuación exigió a Salud "más concreción" en su planificación para la zona este. Por dos razones. En primer lugar porque destacó que entre Torre del Mar y Málaga viven unas 80.000 personas que no tienen un dispositivo para atención especializada. En segundo término, para que este punto "no se convierta en una posible arma arrojadiza entre PP y PSOE", ya que que la Diputación pide un Chare en la zona este a cambio de ceder el suelo para el nuevo Regional, detrás del Materno.

La Diputación estudiará el proyecto cuando lo reciba

La Diputación no hizo ayer comentarios sobre el anuncio de la Consejería de Salud de hacer un hospital de 800 camas y 230 millones en sus terrenos de La Noria, detrás de la Comandancia de la Guardia Civil, en la Avenida de Arroyo de los Ángeles. Una portavoz explicó que la institución supramunicipal no tiene aún el documento ya que no se lo ha remitido todavía ni el grupo de expertos, que lo ha elaborado; ni la Administración sanitaria, que lo ha asumido. "Cuando nos llegue, la analizaremos", dijo. La Diputación ya mostró su disposición a una cesión de suelo a cambio de que la Junta construya un centro hospitalario de alta resolución en la zona este y de que no se perdieran camas. Este último punto sí se cumpliría porque, además del nuevo hospital, se reconvertiría el Regional.