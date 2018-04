Un seísmo de 4,2 grados en Gaucín se deja sentir en toda la comarca

Una vez pasado el temblor, se debe comprobar que nadie ha resultado herido, así como examinar a las personas cercanas por si han sufrido alguna herida. Además, han recordado que es fundamental no mover a los heridos graves a no ser que se tenga conocimiento de cómo hacerlo o en caso de empeoramiento grave o peligro inminente, como fuegos o derrumbamientos.

Los testimonios se repetían en los diferentes municipios de la Serranía de Ronda en los que se notó con mayor intensidad, mientras las redes sociales se llenaban de ellos, incluso en algunos se apuntaban a que se había notado como una "bomba". De igual modo, también mensajes de preocupación por lo posibles daños que hubiese podido causar, aunque, según Emergencias 112 Andalucía, no hay constancia hasta el momento de que el seísmo haya provocado daños personales ni materiales.

Desalojo de colegios públicos y revisiones de los bomberos

La intensidad del temblor hizo que los responsables de los diferentes colegios públicos situados en los municipios afectados tomasen la decisión de desalojar los edificios como medida preventiva. Una medida que se produjo en localidades como Gaucín, Algatocín o Benaoján. Además, según relató la alcaldesa de Benaoján, Soraya García, también los trabajadores municipales abandonaron el edificio. "Salieron del edificio porque no sabían qué estaba pasando", explicó. Mientras tanto, tras comprobarse que no se habían producido daños estructurales visibles de gran importancia, aunque en el municipio de Gaucín sí llegó a caerse alguna estantería que no estaba fijada, según explicó su alcalde, Pedro Godino, un equipo del Consorcio Provincial de Bomberos fue el que se desplazó hasta los diferentes municipios para comprobar cualquier tipo de desperfecto que pudiese haberse producido por el temblor. Un equipo que solo encontró alguna pequeña grieta en Gaucín, aunque sin afectar a la estructura. Mientras tanto, en el municipio de Benaoján, en el que también se notó el terremoto de forma considerable, existía cierta preocupación porque algunas de las piedras de la sierra que existe sobre el municipio se hubiese podido soltar, ya que hace varios años ya se produjeron desprendimientos. Desde el Consistorio se indicó que estaba previsto revisar la zona en la que se encuentran estas piedras que ya en el pasado ocasionaron algún susto al precipitarse por la ladera y llegar a alcanzar el cementerio.