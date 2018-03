Afirman los independentistas, y lo repiten algunos que dicen no serlo, que el Gobierno en lugar de política sólo responde con autos judiciales. La estrategia política del procés comenzó por ignorar las leyes (cometiendo delitos) como primer paso de la vía secesionista. Por ello, la respuesta proviene de los jueces que son, en un Estado de Derecho, a quienes corresponde perseguir los delitos y restituir la legalidad. Hace unos días, en un artículo en el País, el constitucionalista Javier García Fernández abogaba por incluir, entre la posibles reformas constitucionales, un artículo que permita al gobierno adoptar medidas extraordinarias si se da una crisis constitucional, como el artículo 16 de la Constitución francesa, ya que el artículo 155 no está pensado para grandes crisis de Estado. El Gobierno está claramente limitado para actuar como exigiría un desafío de esta naturaleza. Afortunadamente el Estado no lo está y los jueces han actuado cumpliendo su deber constitucional. No conviene confundir el gobierno con el Estado, la parte con el todo. Sin otros medios, el gobierno puede recurrir a la fuerza de la Ley o a la ley de la fuerza. Afortunadamente optó por lo primero.

En un infrecuente ejercicio de realismo Xavier Sala y Martín -un reaccionario neocom, dicho sea de paso-, uno de los clérigos del independentismo, en unas declaraciones a El Plural sostenía que "la independencia sólo se consigue a hostias". Censurando la posición crítica de Vargas Llosa con los nacionalismos, puso el ejemplo de Perú "que consiguió la independencia porque hubo hostias". Este lúcido economista forma parte de grupo de universitarios que, con un currículum repleto de referencias a las universidades de la Ivy League: Harvard, Yale, MIT, Columbia, etc, han oficiado de teóricos del independentismo con la luminosa autoridad de su bagaje académico. Contrariamente a lo que hoy afirma Xavier Sala, para ellos la independencia sería algo parecido a un divorcio o al hijo que se hace mayor y abandona la casa de los padres. Teorizaron sobre balanzas fiscales como sustento "intelectual" del "España nos roba". Afirmaban que Europa los acogería con los brazos abiertos ¡cómo nos va a rechazar la UE! La república catalana atraería empresas e inversores, etc.etc. Tanto prestigio académico para acabar como autores intelectuales del esperpento. Tanta brillantez intelectual para llegar a la conclusión de que sólo lo conseguirán a hostias.