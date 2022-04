El alcalde de Antequera lamenta el inicio de la conexión de Alta Velocidad Málaga-Granada sin parada en la localidad

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, ha lamentado la puesta en servicio de la conexión entre Málaga y Granada mediante trenes Avant sin que tenga parada en a ciudad del Torcal debido a que no están finalizadas las obras de la nueva estación AVE junto al casco urbano.

El regidor desveló que el Ayuntamiento antequerano no ha sido invitado al primer viaje oficial que tuvo lugar, señalando que “el Gobierno de España en lugar de afrontar los problemas lo que hace es ocultarlos y apartarlos para no tener que dar ninguna explicación”. En este sentido, apuntó que otros alcaldes de ciudades por las que pasa y ya tendrá parada sí han sido invitados a este primer viaje. “Tengo que lamentar que no se cuente con el Ayuntamiento de Antequera para esta línea a pesar de que somos una ciudad vital para esta línea ferroviaria”, dijo el alcalde.

Además, Barón también desveló que había recibido una “sorprendente contestación" por parte de los responsables de la Renfe sobre las previsiones para la nueva estación, y es que en la que tan solo pararían dos o tres trenes Avant y no tendrán parada los trenes de alta velocidad. “Es una cuestión que no vamos a admitir, queremos que paren los trenes de alta velocidad para que nos lleven a Granada y Málaga como lanzadera, además de poder hacer largo recorrido de alta velocidad desde esta estación en casco urbano”, dijo el regidor.

De igual modo, dio a conocer que desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) también se había contestado a la petición de explicaciones del Consistorio antequerano sobre los retrasos en la finalización de la nueva estación de alta velocidad, retrasando hasta el segundo semestre del año para finalización de los trabajos pendientes.

Barón calificó dicha situación como “inaceptable”, al tiempo que exigió una agilización del proceso para concluir la obra. “Es un despropósito del Gobierno de España con Antequera que es una zona importantísima del transporte de pasajeros por ferrocarril por alta velocidad.

En cuanto a los problemas que están ocasionando el retraso en la finalización de la estación antequerana en su última visita a la ciudad del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, sostuvo que solo se trataba de una cuestión administrativa para la obtención de los permisos para el suministro eléctrico de las instalaciones.

Una vez que se solucione este aspecto tendrá que ser la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria la que proceda al análisis de las mismas antes de conceder la autorización que es preceptiva para su puesta en funcionamiento y la parada de trenes.