Renfe pone en marcha el primer tren entre Málaga y Granada

Renfe pone en marcha este lunes la conexión por tren entre Málaga y Granada. Las dos capitales andaluzas quedan unidas por un tren Avant con única parada en Loja que tendrá cuatro salidas, dos desde la estación María Zambrano en la Costa del Sol (a las 9.25 y 20.25 horas) y otras dos desde la ciudad de La Alhambra (a las 7.40 y 18.50 horas).

Ambas capitales estarán conectadas en algo más de una hora y diez minutos, suponiendo un ahorro de unos quince minutos respecto al trayecto en coche. Los trenes que hacen el recorrido serán Avant –de menor velocidad que el AVE– pero sobre una línea de alta velocidad, por lo que circulan a mayor velocidad que los convencionales.

Todos los trenes tienen parada intermedia en Loja y, cuando entre en servicio, lo harán también en la nueva estación de Antequera Alta Velocidad. A este viaje inaugural que este lunes ha salido de la estación María Zambrano de Málaga a las 9:25 se han subido, entre otras autoridades, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El tren ha llegado a Granada a las 10:38 horas, con 150 pasajeros a bordo, sin contar autoridades ni prensa. Se han vendido 1.500 billetes para este nuevo servicio desde que se puso a la venta el 18 de marzo, unas cifras por las que desde Renfe se muestran satisfechos. Los trenes Avant que desde este lunes conectan la capital granadina y Málaga ofrecen más de 6.600 plazas semanales para viajar entre ambas provincias. Esta oferta inicial se incrementará en una segunda fase con un tren más en cada sentido según lo decretado en el contrato de Obligación de Servicio Público (OSP) que Renfe mantiene con la Administración General del Estado.

Trenes Avant

Los trenes Avant son unidades de la serie 104, que ya operan en el resto de relaciones Avant de Andalucía. Estos trenes son un modelo habitual para prestar servicios en distancias medias a través de líneas de alta velocidad. Están formados por cuatro coches, disponen de 237 plazas (una de ellas adaptada a personas con movilidad reducida) y alcanzan una velocidad comercial de 250 km/h. Con este nuevo servicio, incluido en la oferta de Servicios Públicos de la compañía, ya son tres las relaciones Avant que Renfe opera en Andalucía: Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Granada-Málaga.

Tarifas y abonos para viajes frecuentes

El objetivo de los servicios Avant es extender los beneficios de la alta velocidad entre poblaciones cercanas, para ofrecer desplazamientos con altos niveles de confort, seguridad y tiempos de viaje muy competitivos respecto a otros modos de transporte que favorezcan el uso recurrente del tren tanto por motivos laborales/estudios como de ocio. Por ello, dentro de la oferta tarifaria de los servicios Avant destaca el amplio abanico de abonos y títulos de transporte multiviaje que permiten viajar con importantes descuentos respecto a la tarifa general. La tarifa de Ida entre Málaga y Granada en trenes Avant es de 23,10 euros (37€ la de Ida y Vuelta). Con los diferentes abonos que Renfe ofrece en este servicio es posible viajar entre Málaga y Granada desde 8,5€ por trayecto (Tarjeta Plus 50 viajes). Todos los abonos (Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45) son nominativos y permiten al cliente sumar puntos para disfrutar de las ventajas del programa +Renfe.