Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Antequera

Una mujer de 73 años ha fallecido en el incendio declarado en una casa de dos plantas en Antequera, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. En el mismo suceso, los bomberos rescataron a un hombre de 52 años, que fue evacuado al hospital de la localidad.

El fuego se originó durante la madrugada de este martes en una vivienda situada en la Plaza Comercio y afectó por completo al inmueble. De acuerdo con el servicio 112, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía, el aviso se recibió sobre las 23:45 horas del lunes, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de llamas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, así como agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, además de sanitarios del Emergencias Sanitarias 061. Los servicios médicos certificaron el fallecimiento de la mujer en el interior del inmueble siniestrado.