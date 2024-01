Entre los viajes en el tiempo y el pescaíto fresco encandilan unas ladronas en la tercera semifinal blanquiazul del COAC

Tercera noche de coplas de semifinales engalanada de tono blanquiazul. No faltó este año el tradicional día del Cervantes Malaguista. Miembros de la Escuela de Supercapacitados del Málaga CF fueron protagonistas al inicio de la sesión capitaneados por Súper Basti y Súper Boke junto a un Momo vigilante.

Cánticos malaguistas e himno oficial. Una ola, como si de la Rosaleda se tratase, dio comienzo a la batalla de la crítica y el humor. Sensación generalizada de hasta aquí, de semifinalistas, en comparsas y murgas con un par de excepciones que han hecho tambalear las quinielas. El cuarteto adulto, en su competición solitaria, justificó por qué son uno de los platos fuertes. ¡Bajamos luz, voz de sala y arriba telón!

Murga infantil ‘Venimos con lo puesto’

El futuro de la fiesta en escena. Trabajadores del Mercado Central de Atarazanas en su respectivos puestos: confiteros, pescaderos, fruteros y charcuteros. ¿Cómo se mete en verea a 68 diablillos carnavaleros para que suenen así de bien, Alberto Salas y Crespi? Presentación de la murguita que cumple 10 años, que ya está aquí un año más y han venido a lo fundamental en la fiesta: disfrutar con los amigos acordándose de todos los que están en el cielo.

“Es-pera, es-pera”, estribillo chulo del que olvidan la letra y piden paciencia mirando a la frutería con un juego de palabras. Antes en los cuplés relatan la historia de un cliente confundido que pide en un comercio que no y de la similitud entre Paco de la Torre y una momia. Rapeitos buenos en el popurrí y recuerdan que “si compras en el Día no puedes comprar de noche”.

Estas son las cositas por las el Carnaval merece que sigamos luchando. Con un ¡Viva Málaga señores! y cantando a una ciudad que es la hierbabuena que nos quieren vender se marcharon estos pequeños e incansables currantes

Murga ‘Esta noche no ma’cuesto’

¡Qué al Carnaval hay que venir llorao! Le dicen estos murguistas de San Andrés a su recién nacido con el que no logran pegar ojo. Muchos se vieron reflejados en esta situación. La paternidad, mejor no haberla tenido. Interpretación destacada en la presentación en la que quizá faltó algo más de gracia. En preliminares pegaron más por el efecto sorpresa o es mi sensación.

Pasodobles puramente emotivos. El segundo con lágrimas en los ojos de algunos componentes. Lo que parecía una crítica al no haber logrado el pase el año pasado (tema príncipe, desencantados…) se convirtió en un homenaje a un componente que les acompaña desde el cielo desde el pasado mes de diciembre. Antes repasaron los rincones de su padre se ha criado, hasta llegar al Cervantes, para mostrar el orgullo de que su hijo ocupe su legado.

Segundo cuplé con gran acogida. Su mujer descansa entre ronquidos y, hartos, deciden demostrarle quien manda en casa, pero al final se cagan. El primero a un vecino que termina acostumbrándose a ponerle los cuernos. Más flojito. Las aventuras que pasan con su hijo día a día y consejos de un papá amargado hasta para cambiar el pañal. La respuesta a la pregunta de Pablo Motos ¿sabe usted qué es lo que quiero? define prácticamente todo el desarrollo de esta pieza. Solo quieren que se duerma el niño. Popurrí entretenido, aplaudido y con un más que emotivo porque una estrella se quedó encendida en el cielo brillando en el cielo. La última cuarteta, también mirando arriba. ¡Por él y por ellos, buen pase! Mis dudas sobre su asistencia el viernes. Jurado, pa ti el marrón.

Comparsa ‘Sin permiso’

Estas ladronas callejeras tienen labia, mirada tramposa y mano larga, pero sin duda un conjunto de voces preciosas. Ritmosa presentación donde desvelan su personaje con una afinación de 10. ¡Grupos como este que nunca falten, por dios! Curro Ruiz afina, toca y te hace la cama si hace falta.

Lanzaron su bomba en la segunda letra de la pieza estrella de la modalidad. Vaya manera de tratar el tema. Reescriben el antológico pasodoble gaditano ‘Con permiso buenas tardes’ y hoy son ellas las que lo cuentan “sin miedo al miedo”, eso sí, necesitan buenos hombres que combatan junto a ellas. De ellas, para ellas y para todas las mujeres carnavaleras, a las que ya no hay quien las pare en la fiesta, disparan la otra.

Tanda de cuplé normalita, mejor que en preliminares. Hasta el moño de sus niños, que hasta los regalan y toquecito gracioso al jurado, contando “intimidades” personales, las cuáles prometen callar si les pasan a la final. Lo de bien cantado ya lo hemos comentado, la música del popurrí otra delicia. Estar el viernes cuesta caro, pero estas ladronas han sabido robar un tesoro en su propuesta de semifinales.

Cuarteto ‘El Misterio del tiempo’

¡Viaje a 1492 y el descubrimiento de América en la parodia! Antonio y Ricardo, nuestros Nano y Ricky, estos feriantes arrumbados se encuentran a Cristóbal Colón y un indígena. Muchos golpes entre tanto intercambio cultural. Café y cacao, por ejemplo, por gripe y sífilis española. Y un indígena grabando videotutoriales de sacrificios con recuerdo a Dani Sancho (humor, humor de Uhhhh!). Sin duda, el debate entre tortilla de patatas con o sin cebolla fue protagonista.

En esta ocasión para los cuplés, que causaron carcajada, pero por debajo del resto de piezas, tiraron de la ayudar de Beethoven, Zorrilla y Cervantes como personajes históricos. Dedicado a los transexuales y a la novia “que le suda el nabo”, y a una chiquilla que se va de viaje con amigas de la parroquia y vienen con el alma limpia y otra cosa como una espuerta.

Muy acertado el tema libre. Lo más destacado porque todo era por y para Málaga. No ajustaron la fecha del Carnaval a la que querían viajar, uno se fue a un hogar del 2000 y otro a uno de 2040. ¡Infnidad de pegotes graciosos. Himno tradicional, Radio Pinomar, libretos con publicidad de Pinturas Rebollo, Diego el Bollero vs. himno reguetonero, realidad virtual para ver el Carnaval desde casa, Diego el Lesbiano, etc. ¡Dentro de 16 años el Carnaval estará como El Ejido! “Perdiendo facultades”. ¡Pase genialísimo! El cuentaminutos del coche se pasó de revoluciones (a la espera de conocer la penalización oficial), pero ya tiene apretado el botón con destino a la Gran Final.

Murga ‘Esta niña es un demonio’

“Este año en Carnaval hay una presencia maligna”. La niña del Exorcista y los encargados de sacarle el demonio del interior, propuesta de la murga de Tarifa (Cádiz) que repiten semifinales este año. En la segunda pieza tocaron un tema candente como el acoso escolar llevado al tipo, luego vemos como en las noticias un niño se quita la vida por el infierno en el que vivía. Posteriormente, mejor idea e interpretación en su reivindicación del andalucismo, recuerdo a Caparros, avergonzados de ver a una Andalucía maltrecha y hundida…”Blas Infante ni se quiere levantar”.

En la parodia de entrada a la tanda de cuplés, antes de bendecir ‘sus pitos’, hubo reacción sorpresiva por una media bajada de telón para usarlo en el remate del segundo. Al final fue la niña la culpable. ¡No salió bien la jugada! El anterior se basó en una conversación picante con Alexa que terminó salpicada. Faltó un saltito de calidad, cortito para meterse en la pelea.

Se agradece el esfuerzo por incorporar modificaciones en diferentes cuartetas respecto al pase anterior. Preguntaban al jurado si van a venir el viernes o si van al bautizo que tienen: “ya te estoy viendo echándole el agua al niño”. Y se acuerdan de la murga de Roquetas, quienes no van a cantar porque la niña se ha comido las croquetas. De momento, las semifinales son su lugar, hasta aquí llegó su exorcismo.

Comparsa ‘La Huella’

De tarifeños a tarifeños. Si algo caracteriza a este grupo es la potencia llevada a su sitio y la variedad vocal. Arqueólogos que van siguiendo un sendero que construye su esencia, tratando de dejar también su huella particular para el que venga detrás.

La forma de cantar y la musicalidad sobresalta en pasodobles, sin envidiar a nadie, a los que falta algo más de pluma para optar a algo más. Primero al niño de familia obrera, al que tanto cuesta llegar a lograr su éxito y las exigencias de títulos que hacen de “la universidad un negocio”. Mejor el segundo, diferente, pedagógico. No faltó su canto a Málaga en el segundo, esta vez buscando la unión entre su tierra y la nuestra a través de los verdiales.

¡Bonito estribillo, donde me sobra la piera ostionera! Cuplés de comparsa. El remate del que abría la tanda se veía venir desde que la palabra artista aparecía junto a Grammy. Un contrato en Nagasaki por un vídeo viral en TikTok, el segundo. Por malagueñas, verdiales y cancioneros, una huella que se ha quedado por siempre, despidieron su popurrí. Gran actuación en general, aunque donde tenían que golpear quizá les faltó un pelín. ¡Gracias por elegir un año más nuestro COAC!

Murga ‘Me tienes frito’

Surtido de fritura de la buena, fresquita desde Roquetas de Mar (Almería). ¡Sin oler a fritanga y sin faltar el limoncito! Presentación con sello Norman Plaza, describiendo los diferentes tipos: boquerones, croquetas, tortillitas de camarones, cazón, jibia...El tipo foam engancha y el conjunto de voces ayudan aún más. Vuelven fuertes este COAC tras su parón en 2023. Pd: La bandera del Málaga sobre Mágico González, en día blanquiazul, fue un acierto.

El daño que hacen las redes sociales hoy en día, una princesa que sufre su (no) realidad y consecuencias. “Ya no te compartas más y vive tu realidad que en el otro lado te espera la gente verdadera”. La segunda letra del pasodoble al bullying, segunda del día ahora en diferente modalidad. Bien tirada, un dolor compartido por los padres.

Donde tenían que jugar sus mejores cartas, lo hicieron, mucho más en el primero. Al menos el público dio buen feedback en sendos cuplés. La cocinera del Tintero hizo magia para convertir las croquetas de jamón en bacalao y una madre que sorprende a su chiquillo carnívoro con un maromo (¡ya me entiendes!). El segundo más vulgar. ¡Olé, Camarón, es un uno! Por ponerle un pero al dinámico popurrí, redunda el aceite. Se despiden cantando al 3x4 por derecho. Por mu frito que nos tengan, “sal a la calle y lucha, no te quedes con la espinita”. Gran despedida del público malagueño en pie y entonando el cántico de oeee oeee oe.

Comparsa ‘La Joya’

Otra de ladrones en la noche, ahora desde Marbella bajo la caracterización de Alí Babá. ¡Saltito de mejoría! Nada que ver en cuanto a la interpretación que ofrecieron en preliminares. Sobran calificativos en la forma de tocar la guitarra de Nono Quiñones. ¡Qué virguería y cómo suenan esas cuerdas!

Andalucía y Moreno Bonilla, protagonistas en el primer pasodoble. Crítica política y real. La situación que vive la sanidad con falta de profesionales, listas de espera agonizantes y privatización mientras se pretende tapar el problema desviando la mirada a la Ley de Amnistía. Algunos fallitos de interpretación en el segundo dedicado a lo que significa ser malagueño. No acobardarse y dejad de ser borregos para reivindicar lo de uno.

Cuplés de paso. No risas. A las cosas “buenas” que tiene vivir en una cueva y, metafóricamente, a los cuernos que se le endurecen mientras más va al gimnasio su novia. Podríamos decir que de más a menos. En el popurrí van apreciando las joyas de la vida, las que van haciendo suyas, sin bajar la guardia, hasta llegar en el mapa al gran tesoro: nuestro Carnaval.