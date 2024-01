Dioses del Carnaval y el Mesías comparten mesa y mantel en la segunda semifinal del COAC 2024

Lunes, pero no como cualquier semana. Los aledaños del Teatro Cervantes desprendían aroma carnavalero minutos antes de que el reloj marcase las 20:00 horas. Algunos llegaron a entretenerse más de la cuenta sin sellar su entrada hasta que los teloneros infantiles soltaron sus repertorios, lo que hizo que más de la mitad de las butacas permanecieran vacías en el comienzo de la segunda sesión de semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga.

Los grupos esperados no defraudaron, mientras que los nuevos, quienes por primera vez pisaban estas tablas, ofrecieron su obra de la manera más digna. La voz del Morta marcó la primera subida del telón.

Cuarteto infantil ‘Un cuarteto de media estrella’

Un grupo de animadores del hotel, con un novato entre ellos, no cesan en su tarea de amenizar las vacaciones familiares. Buscan la interactuación con un teatro que aún se encontraba con poca ocupación y frío. Misma situación y mismo repertorio que en preliminares. En sus cuplés recuerdan unos días en los que los padres en su vuelta a casa olvidan a su niños y lo agustito que estarían en verano en su sofá con el aire acondicionado.

Compartieron una clase de zumba con los asistentes al Cervantes en su tema libre donde invitaron a tres integrantes de la comparsa ‘La niña de fuego’. Nos preguntamos el porqué de que sean ellas, pero pasaron un rato agradable en compañía de sus amigas. Tenerlos sobre las tablas ya es un logro, gracias Luci y Lara, y más en esta modalidad tan complicada.

Romancero infantil ‘Mi tesoro’

La categoría infantil se anima con esta modalidad. Segundo que pisa las tablas después del brillante pase de los hermanos Plaza. No es para menos la mano de Marta Berdugo, quien está con la flechita para arriba haciendo doblete, y la interpretación del pequeño Tino, quien representa a Frodo Bolsón en su camino desde la Comarca a la gran ciudad. “Este es mi sitio”, confesó al llegar Málaga, aunque no le gustan los “zurullos” que dejan los perros por las calles mientras repasa el calendario de fiestas malagueñas.

¡Y como no, centrándose en el Carnaval, trata de conseguir su certificado malagueño! Se despide con una letra carnavalera por derecho, bien cantada y levantando al público. “Málaga mía, enamorado tú me tienes todos los días, me siento afortunado del tesoro que tenemos y de sentirme malagueño”. ¡Qué nunca falte la cantera!

Comparsa ‘Tus demonios’

¡Compacto, sencillo y bonito! Ese es el sonique que llega desde los infiernos de Villanueva de Algaidas, en voces de unos demonios que salían hacia el COAC por primera vez. ¡Una aventura de este grupo mixto que nunca olvidarán! El origen de todos tus males en forma de ansiedad, miedo, depresión…demonios mentales que hacen la vida imposible.

Pasodoble a la campaña que hizo VOX durante las elecciones, lanzando a la basura al feminismo, al colectivo LGTBI y a la agenda 2030, la llamada lona del odio desplegada en la calle Alcalá de Madrid por el partido de extrema derecha. “La libertad para amar no se puede tirar a la papelera”. Un enfoque diferente, pero un desarrollo enrevesado. No faltó el piropo a Málaga con ápices de crítica, pidiendo que se acabe con los demonios que tiene la ciudad. Simpáticos cuplés (se agradece Carlos Casado) que se salen de la línea, que denominamos, de comparsa. Gustaron al público. En la tanda pasean por un infierno que termina siendo Sevilla con respectivos golpecitos, y sabían que pasarían al Cervantes porque en ocasiones se meten en los sentimientos. Al Benji cambiaron los puntos en preliminares, pero ahora no están finos porque Merchán en camerinos les ha hecho un exorcismo.

El popurrí se hace larguete y ya sabemos lo que quiere decir eso. De todas formas, muy buena actuación de estos demonios que gustaron, aunque el pase al cielo de la modalidad está caro.

Murga ‘La cuenta, que nos vamos’

¡Se abrió el telón y Merch(owm)án hizo boom (sin hablar) representando la imagen del cartel de la Semana Santa de Sevilla! La Última Cena encabezada por Jesucristo camino de parecerse a una despedida de soltero. ¡De milagrito nuevo en milagrito nuevo! Si faltaba pan para la mesa, empezaron a caer como papelillos desde el cielo. Golpetazo. Este grupo siempre va creciendo por pases.

Un vez presentados, sello propio en esa fusión de humor y crítica en la siguiente pieza. El amor visto desde diferentes perspectivas: por encima de todo entre personas sin importar la condición ni los colores y de los creyentes aficionados que nunca fallan ante los colores blanquiazules esperando el milagro de volver a ser lo que eran. Música y ejecución del pasodoble de altura. Buena tanda de cuplés que les aúpan a la pomada. Pedrada a Pedro Sánchez de todos los que no estén libre de pecados, es decir, de todos, en el primero. Quizá algo más flojo el segundo, cuando el Mesías se gusta mientras los apóstoles y las tías le piropean: “Verás la cara que pone cuando le diga que te quea un día”.

Estribillo clavado, muy al tipo, los grandes lujos de la cena van a clavar a Jesús. Uno de los popurrís de la modalidad: humor, risas e interactuación. ¡La percu de diez! No faltó la traición de Judas recordando al cuarteto y mitad: “Hombre, por favó, ¿no te va a fiá de mí?” Me da que esta será la penúltima cena y volveremos a disfrutar de caprichos divinos. ¡Dura lucha en murga!

Comparsa juvenil ‘Mi Sonrisa’

Paula García y su padre Javi no faltan con los suyos Carnaval tras Carnaval. Gatos de Cheshire o, en términos más nuestros, el gato de Alicia en el País de las Maravillas. Palpable evolución de este grupo respecto a la edición pasada. Presentación movidita dando luz al tipo oscuro que portan.

Intercalan pasodobles y cuplés. El himno del Carnaval suele ser un desapercibido en las letras, poca gente se acuerda de él y ellos quisieron suele cantar. Cambio de tuerca en pleno pasodoble para hacer cantarlo todo el teatro. ¡Olé de verdad al grito de cantera cantera! Los abuelos en forma de estrella que les guían desde el cielo brillan en su emotiva segunda letra. Alguna risa se escapa en su letra cupletera a la sequía, pero como son gatos les da igual. Lo preocupante es quien no la usa para lavarse y, giro con golpecito a la realidad, cuando tras hacer cola toda la noche para conseguir entradas para el Cervantes les digan que no hay plateas.

De rincón a rincón de sus cabezas locas pasean las cuartetas, como no podían ser de otra manera mostrando su mejor sonrisa. Emotivo final de popurrí despidiendo su último año juvenil: “Aunque yo crezca y no te tenga, yo seré la juvenil, lucharé pa que no mueras aquí”. ¡Gracias por estos años!

Comparsa ‘El lugar más rico del mundo’

La provincia de Almería hace doblete en semifinales y en la modalidad. Esta vez en forma de almas deambulantes por el que consideran el lugar más rico del mundo: el cementerio. Lugar en el que todos vamos acabar. Afinado y potente conjunto de voces arropados por un punteo sobresaliente. La entrada a la pieza estrella de la comparsa habla por sí sola.

¡Otro de abuelos! Paralelismo entre la historia pasada en forma de desbandá, la que hacen hasta nuestros carnavales para acabar brindando por ellos. Bien defendida esta letra original, todo lo contrario al segunda, enrevesada, en la que parece que pecaron de metida a última hora. Mucha religión, pero manda el todopoderoso dinero. Se apreciaron las inseguridades. Cuplés con dejes juancarlistas a su niño, que con 38 años sigue viviendo en su casa, y un señor que besa a Leticia Sabater al que enviaban al oculista en vez de a la cárcel.

Aunque fueron de más a menos, recobraron su fuerza en un popurrí que deleitaron con sus registros vocales para lanzar un mensaje final de “vive como quieras, vive a tu manera, pero vive y deja vivir”. Esperamos verlos por aquí el año que viene sumando calidad a la modalidad.

Murga ‘María del Monte’

@lamamichuli y sus mami consejis. De San Pedro y Estepona, las María del Monte, pero del método Montessori adaptado a las nuevas tecnologías. Unas mami influencers en toda regla metidas de lleno en el tipo desde el pasacalles. Por 3x4 puro lanzaron su crítica a la (no) educación familiar, la que debe empezar en casa prestando atención a los niños, siendo los padres quienes les dediquen tiempo y no las nuevas tecnologías. En el segundo, a de la Torre sin mencionarlo, presumen de un tierra de la que tuvieron que marchan en busca de su futuro.

¡Notable alto con humor directo con una tanda clásica de uno en uno! Consejos a los hombres que palpan las partes femeninas con poca delicadeza, tocando el chocho como quien llama un porterillo. Posteriormente pincelada de actualidad/última hora. Arriesgaron acordándose de la banda de cornetas que trajo el día anterior la murga del Chino para rematar diciendo que el sábado de Carnaval se alegrarían de que lloviese al coincidir el pregón con un magna.

Las dificultades del día, la travesía que viven durante la infancia de su hijo Hugo y las aventuras del colegio son reflejo en la última pieza de su repertorio. “Una madre no tiene días malos, te protege y te tiene a su lado”…y Málaga “tú eres madre y escuela”. ¿Objetivo? Repetir la final del año anterior. Lo van a tener difícil, pero no se han dejado ningún copli consejo en casa. ¡A este grupo siempre se le quiere y es más que bienvenido!

Comparsa ‘Los Dioses’

La ofrenda de cada febrero de la mano de Alhaurín. ¡Espectacular presentación llena de paraditas y empuje de estos dioses incas de religión carnavalera! Si en preliminares pegaron fuerte, en esta fase pulieron sus detalles. Duelo de gargantas y compás de la guerra para bordar con rabia el primer pasodoble con tinte político nacional. Todo partido se llevó su repaso. “Qué más da el que mande arriba, que llegada la ocasión, te vende como un traidor”, si al final todos “se bajan los pantalones”.

La facilidad de Dede Cortés de transformar lo cotidiano en poesía. Más apreciable en el segundo, algo menos mejor que el primero. En esta ocasión cantan a una niña, princesa de su casa, que se va haciendo mayor ante una vida puñetera que pondrá mil batallas por delante. En la tanda de cuplés, digno el primero, cantaron al único vicio que tienen y el que les está llevando a la ruina. El “echarle aceite a las tostaitas” les está costando caro. El segundo, sin carcajada, a la sequía y única medida impuesta por Juanma Moreno, cambiando los whiskies con agua por Coca-Cola.

Popurrí de los que pasan rápido, ya saben a lo que me refiero. Preciosa cuarteta a la belleza de la mujer que termina siendo Andalucía. El ritmo y la intensidad mantenida de principio a fin se reflejaba en los componentes al terminara el repertorio lanzando “por siempre febrero”. Muy clara candidata al viernes y a pelear por el cabezón dorado.