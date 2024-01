Carnaval de Málaga: Nadie se deja nada en la primera semifinal del COAC

¡Arriba telón! Llegaron las coplas a un Teatro Cervantes que se vistió de gala para recibir el estreno de las semifinales del Concurso Oficial de Agrupaciones de Canto (COAC) del Carnaval de Málaga 2024. ¡Gran entrada público que no quiso perderse esta jornada! La primera sesión de esta fase, la cual se alargará hasta el miércoles, contó con dos comparsas y dos murgas en la categoría adulta, y una comparsa compitiendo en su particular concurso juvenil.

Como es habitual, en cada función actuará una infantil a modo de teloneros, siendo dos en esta ocasión. Vídeos en forma de coplas ejemplares de otros años, humor y karaoke ocuparon los descansos entre grupo y grupo para el entretenimiento del público (¡Se echan de menos las habituales presentaciones preagrupaciones!).

Murga ‘Los Mentirosillos’

Se levantaba el telón por primera vez en el Teatro Cervantes para recibir al primer grupos infantil, los incansable de Paqui Prieto. Llegaba “la cantera con su voz carnavalera” formando una legión de Pinochos. Presentación, como no podía ser de otra manera, muy al tipo soltando mentiras muy verdaderas. Se quitaron los sombreros para rendir homenaje a los pregoneros, tanto infantiles como adulto, en su primer pasodoble con el que recibieron la ovación del respetable tras su interpretación. Manuela Ruiz Muñoz y Nacho López Jiménez, quienes salen en este grupo, aguardaron en un lateral de las tablas mientras que Máximo Gómez lo agradeció desde uno de los palcos.

El cartel del Carnaval se llevó otro tirito y es que el autor lo ha hecho “al pito pito” gorgorito. ¿Son murga o comparsa? Que el público elija sueltan en su estribillo. ¡Qué no deje de correr ese veneno por las venas de estos pequeños de Paqui y su hijo Antonio Jesús, y que sigan robando corazones!

Romancero infantil ‘El niño del coro’

El desparpajo hecho persona. Ese es Alvarito Plaza, convertido en el Obispillo del Carnaval de Málaga cuya sede ubica en la Catedral. Ofreció una misa muy particular cargada de detalles carnavaleros en la parodia rebuscando en los orígenes de la fiesta. Con ese arte natural, vigilado por un Momo crucificado, mandó a comulgar de nuevo al teatro, pero a falta de hostias buenas son tortas, las que lanzó al público mientras preguntaba por la confesión.

Si se le olvida la letra, no pasa nada, sale del paso como si nada. Es lo que canta en uno de sus cuplés en el que su hermano siempre le invita a ensayar más, pero le responde que no, “que si me equivoco me hago el loco como he hecho antes”. Un pase con mucha guasa con palito a de la Torre incluido, quien podría haberle acabado la Catedral con tanta torre en la ciudad. El futuro está aquí, creciendo de la mano del pequeño y gran Álvaro.

Murga ‘Borrón y cuenta nueva’

Segunda noche de desenfreno de estas muchachas divorciadas, las Chary Cool de El Salar (Granada). Fiestón por todo lo alto en las tablas desde su discoteca y en el patio butacas, donde repartieron luces fluorescentes para animar el cotarro. Agradable presentación repleta de golpes. Se avecinaba puntero el giro en el primer pasodoble, empezando por el miedo del futuro de su hija ante tanta desgraciada violencia machista y rematando que también tienen un hijo que puede acabar en la cárcel por un falso feminismo. Un poco contradictorio teniendo en cuenta su reivindicación en la última cuarteta del popurrí.

Piropo a la ciudad haciendo un repaso por las diferentes salidas procesionales malagueñas en Semana Santa antes de la ronda de chupitos. Dos buenos cuplés devueltos con carcajada, la reina Leticia es de mancuernas y Sofía de “mascuernos”, y piden que el Málaga devuelva los tres puntos que ganó días antes en su tierra para que los veamos el viernes en la final. Relatando su sábado noche se despidieron con teatro en pie.

Comparsa ‘La tripulación del señor iluso’

¡Cómo suena esta comparsa almeriense! Otra locura de Francisco José Vázquez y los suyos. Con olor a nenuco en el teatro se presentaban estos niños convertidos en astronautas dentro de su mundo ideal y con sus propias leyes para liberarse de este sistema. La marioneta, el señor iluso, su capitán, el personaje que reencarnaron el año pasado en ‘La Jaula de las Locas’ que tan buen resultado les dio.

En voces y musicalidad son grupo con etiqueta de ‘optar a todo’, pero tocaba presentar sus credenciales en pasodobles. Fuerte crítica a la monarquía con la esperanza de que la princesa Leticia no tome ejemplo de su padre y abuelo, que agarre la corona con coraje y tenga los pies anclados al suelo para no dejar a esta España moribunda. Más flojita en el viaje que hacen desde el cielo por lugares emblemáticos de Málaga para acabar cantando en el Cervantes, al que consideran el verdadero paraíso.

El fotógrafo Antonio Vargas fue protagonista en el simpático segundo cuplé, unos se gastan miles de euros en ponerse pelo en Turquía y él se gasta 2,80 en una peluca de Carrasquilla. El popurrí es una delicia musical de principio a fin, siendo lo que predomina mientras van flotando cuarteta a cuarteta. Otro pase de altura (y nunca mejor dicho) con el que buscan repetir final.

Comparsa juvenil ‘Qué comience el espectáculo’

La batalla particular de la categoría juvenil la abrieron estas coloridas directoras de circo llegadas desde Alcalá del Valle (Cádiz) que han hecho 3.000 malabares para traernos esta obra, recordando lo que cuesta estar aquí. ¡Qué viva el Carnaval y disfrutemos con ellas! La ilusión con la que salen de casa día a día camino del ensayo y el momento hasta alcanzar las tablas para presentar el repertorio ocupan la primera letra de pasodoble, que rematan con el premio que tienen solo con estar cada año cantando. En el segundo, un piropo a Málaga en el que no pretenden centrarse en un repaso manido de sus lugares ejemplares, solo quieren agradecer el trato recibido cada año en Carnaval y mostrar su amor a la fiesta.

Cuplés y estribillo cortitos, de gracia y estructura. El primero a Antonio Molina, al que piden una entrada para uno de sus conciertos. Destaca el segundo donde las integrantes sacaron un papel para manifestar que no se lo saben porque “en un solo día no les ha dado tiempo a meterlo”. Popurrí alegre y dinámico, mandando mensajes positivos en cada estrofa.

Murga ‘Los Hola sin H’

Capitanes, socorristas, cocineros…todo lo que puedas encontrar a bordo del Málaga Reacciona o nuestro conocido Melillero, “un crucero pero de AliExpress”, representan estos murguistas malagueños. Desde la presentación se notó la mejoría en la interpretación respecto al pase de preliminares. Repaso en su primera letra de pasodobles a grupos compañeros de la modalidad, barcos que están zarpando actualmente en este mar de carnavales y pidiendo a la santísima Virgen del Carmen que vuelvan los que faltan (Muariscos, Torremolinos, Pariente, entre otros). El segundo a la futura construcción turística prevista delante de la conocida Farola, la que quedará ‘tapá’ como la Manquita en su día, criticando cómo Málaga sigue vendiéndose al turismo descuidando su propia historia.

Destacaron las tres cupletinas que dieron forma al segundo cuplé: de manera irónica sacan las imperfecciones de su grupo y preguntan cómo cojones ganaron el año pasado y la forma de hilar los remates de los dos siguientes. En el popurrí uno de los puntazos incorporados fue el pase de unos delfines delante de la embarcación con cameo de David Delfín. También minutos antes (Merchán) Jesucristo fue quien amainó el oleaje. La secuencia del Titanic, con una foto de Teresa Porras y Paco de la Torre, es un 1. Estuvieron en todo momento muy arropados por el respetable, aunque este año el pase a la final parece que va a costas más.

Comparsa ‘Los Incurables’

La imagen de un local de ensayo recoge la frustración de un grupo de carnavaleros que vieron negada su presencia en la final. El reflejo de lo vivido el año pasado, pero un fracaso no puede con su amor al Carnaval y el ánimo de sus hijos. A ellos, orgullosos de que sean carnavaleros, dedican el primer pasodoble enfocando a uno de los palcos donde se encuentran. Muy emotivo, sí, pero sin importarles que no sea tan concursero. ¡Cómo suena esa guitarra de Juani Bermúdez dando paso a esta pieza!

Crítica política en el segundo, directa al presidente del Gobierno que actúa por intereses propios y en busca de un pacto con independentistas solo por el trono: “Qué más te da que los que te parieron socialistas de verdad vivan avergonzados tan lejos de tu partido”. Cuplés de comparsa, ni suman ni restan. A cómo hay que limpiarse cuando tenemos cagaleras porque puedes terminar con los huevos marones y a lo que parecía una revisión del mecánico al coche, era del doctor a Echenique. Los estribillo sí engatusa, tanto que se vuelven incurables en esta ocasión por el amor de la niña de su corazón.

La última pieza del repertorio muestra la pasión por la fiesta de estos comparsistas en la que en cada cuarteta se da cabida al paso de los meses, desde que se va febrero y van fraguando su nueva obra, en todos los sentidos, hasta que llega el siguiente concurso. Popurrí bien defendido y entretenido. La papeleta de que la noche de cuchillos largos se vean reflejados en su repertorio la tiene el jurado.

Murga ‘Leyendas de Pasión’

Con olor a incienso y bajo el ritmo de El novio de la muerte se presentaron estos padres hartitos de una Semana Santa que viven intensamente con su hijo Manolito a hombros y Cera-fín en el carro. Este grupo siempre se caracteriza por ser uno de los que mejor canta en la modalidad y encima el Chino viene fino de muñeca.

“Si Caparrós viviera, Blas Infante le diría mira cómo está tu tierra”. Se dirigen al malagueño para que abra los ojos, mientras que en el segundo pasodoble cambiar temática totalmente para dedicarlo al sentimiento blanquiazul por encima de todo. Donde tienen que dar un golpe sobre la mesa, lo hicieron. Si en preliminares cantaron los cuplés de 4 en 4, ahora lo hicieron de 3 en 3. Prácticamente todos hicieron reír, sobre todo cuando explicaron que su mujer de labios operados no pronuncia la ‘p’ y en la cocina le dijo “saca la olla”, lo que le llevó a confusión; y cuando mandaron a comerles las partes íntimas a todas las personas que se ofenden cuando se les canta en Carnaval.

Aunque parte del teatro se levantó en las actuaciones previas, consiguieron que con ellos, tras finalizar su popurrí, lo hiciera el mayor porcentaje. Popurrí con golpes constantes siguiendo la historia de la presentación. Se marcharon cambiando las leyendas de pasión por las leyendas de carnavales. Un candidato claro para la final y para luchar por el cabezón de oro.