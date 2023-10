Alicante-Trops Málaga y Antequera-Anaitasuna en la Copa del Rey

Casi sin tiempo para saborear la importante victoria del pasado sábado en Oviedo, el Trops Málaga, que lleva tres victorias en los cuatro partidos disputados en la liga –tan solo ha sucumbido ante el Guadalajara y por la mínima–, se enfrentará este miércoles al Eón Horneo Alicante en la primera eliminatoria, a partido único, de la Copa del Rey en su 49 edición. El cuadro malagueño, que a punto estuvo de meterse en la fase final de esta competición la pasada temporada, lo que hubiera supuesto un hito histórico por cuanto ningún equipo de la División de Honor lo ha conseguido, viaja por carretera a tierras alicantinas el mismo miércoles, para medirse a un equipo de su categoría, como es el Eón Alicante, a partir de las 20.30 horas, en el pabellón Hermano Felicísimo Ruiz del colegio Maristas.

El antecedente más inmediato entre los dos conjuntos se remonta al pasado 16 de septiembre, coincidiendo con la primera jornada liguera. En concreto, este envite se saldó con victoria malacitana por 24-19 en Los Olivos. Sin embargo, aunque este duelo se libró hace apenas tres semanas, lo cierto es que el compromiso de este miércoles, de Copa del Rey, nada tendrá que ver con el de liga, ya que se prevé que ambos conjuntos aprovechen la cita copera para dar minutos a los menos habituales, dado que tres días después volverá la competición en la División de Honor Plata con la quinta jornada y el Alicante se verá las caras con el Mallorca como visitante y el Trops jugará el domingo en casa, en Los Olivos (12.00 horas), frente al Valinox Novás, oportunidad que los pupilos de Quino Soler quieren aprovechar para alcanzar el liderato, en caso de que fallen el ID Energy Caserío Ciudad Real y el Guadalajara.

Del duelo copero ha hablado el jugador alicantino del Trops David Soriano, quien ha asegurado que su equipo afronta el compromiso del miércoles “con muchas ganas”, ha subrayado. “Es el debut en Copa del Rey y nos enfrentamos al Alicante, con el que ya hemos jugado en la primera jornada de liga. Al Eón Alicante ya lo conocemos. Es verdad que le ganamos, pero no podemos confiarnos, porque es un gran equipo y no nos va a poner las cosas fáciles”, ha comentado el especialista defensivo del cuadro malacitano. De otro lado, Soriano ha admitido que medirse al Alicante “tiene un extra de motivación para mí, ya que jugaremos en mi ciudad. Seguro que asistirán amigos y familiares, lo que me llena de felicidad”, ha afirmado el jugador, al tiempo que ha insistido en que, aunque la liga es prioritaria, “también iremos con todo a este encuentro, porque queremos la clasificación para la siguiente ronda”, ha recalcado David Soriano. El encuentro entre el Eón Alicante y el Trops Málaga será dirigido por los colegiados Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce, de la Federación Territorial de Cataluña, y podrá verse en directo por el canal de YouTube del club alicantino.

Antequera-Anaitasuna

El Club Balonmano Dólmenes Antequera recibe este miércoles 11 de octubre a partir de las 20:30 horas al Anaitasuna, equipo de la máxima categoría, en la primera ronda de la Copa del Rey. El conjunto antequerano buscará sorprender al rival navarro a base de una defensa dura, correr en ataque y el apoyo de la grada, que se antoja fundamental para tumbar a los de Pamplona. En la previa del choque, Jota Abad señaló que saben que es un “rival superior”, pero “para ganar en el Argüelles hemos demostrado que hay que sufrir”. “Vamos a darlo todo hasta que nos den las piernas y pelearlo como un partido más”