Álvaro Quevedo ha sido uno de los nombres propios en el BeSoccer UMA Antequera durante este verano. Su continuidad reforzó un proyecto deportivo preparado para pelear por el ascenso a Primera División. El club trabajó duro para traerlo de vuelta una vez finalizada su cesión de media temporada. A pesar de tener contrato en vigor con Osasuna Magna, el ala madrileño lo tenía claro: "Mi principal opción era continuar”.

Antes de culminar las vacaciones y, después de ganar la medalla de oro en el Campeonato de Europa Universitario de Braga, se pasó por el Complejo Deportivo de la UMA y concedió una entrevista al medio oficial del club repasando la actualidad y el inicio de la Liga.

El jugador madrileño salió hace dos temporadas de Osasuna rumbo a Segovia, donde su juego fue "madurando". En el mercado invernal de la temporada pasada Quevedo recibió la llamada del UMA Antequera y no se lo pensó dos veces. "El proyecto, la gente y cómo me habían hablado del club, confirmaron las referencias que tenía. En Málaga y con el apoyo de la Universidad, sabía que iba a estar bien. Me gustó mucho el proyecto", alegó.

Su primer año en el conjunto universitario "tuvo una parte positiva. Aporté mi granito de arena al equipo, me llevé grandes personas y amigos de aquí. También hubo una parte negativa, ya que el objetivo principal que era la permanencia, no se pudo lograr". Una vez que ya se han anunciado nuevas incorporaciones, Álvaro Quevedo considera que "van a aportar muchísimo y se van a adaptar fácilmente". Aunque lo más importante es que "tenemos una buena base del año pasado con jugadores que han participado una campaña en Primera División y al final eso te da experiencia".

Cuando le preguntaron por los equipos a tener en cuenta en esta Segunda División, el ala dejó claro que el principal rival a batir "por cómo se ha reforzado, estructura ypresupuesto" es el Real Betis (equipo al que se ganó en el último ascenso). "También Noia que se ha reforzado bien, Manzanares, Mengíbar y los filiales son duros, porque los chavales jóvenes te hacen correr", afirmó haciendo referencia otros conjuntos con los que se verán las caras.

Durante el pasado mes de julio, Quevedo estuvo concentrado con la Universidad de Málaga en Braga, donde se proclamaron campeones de Europa de futsal universitario. Una experiencia que califica de "especial", ya que "compaginar el fútbol sala profesional con los estudios, es una de las cosas que más he valorado".

La pretemporada arrancará con una concentración en Antequera y habrá varios choques contra equipos de nivel. "Cuando haces una buena pretemporada, se nota de cara a la competición oficial. En los primeros encuentros hay que ir cogiendo tono físico. La pretemporada sirve también para conocer a los nuevos. Tenemos partidos difíciles que nos van a ayudar a crecer y a trabajar mejor", afirmó al respecto.