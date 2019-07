Moli: "Este año vamos con mucha ilusión, lo pondremos difícil"

Moli, entrenador del BeSoccer CD UMA Antequera, declaró sus primeras impresiones acerca del calendario liguero de su equipo en Segunda División: “Empezamos la liga contra Soliss FS Talavera, un equipo que había descendido, pero las circunstancias de los equipos que se han retirado le han permitido permanecer. La verdad es que es un viaje lejísimos, en el que no hay otro medio posible que el autobús, pero bueno hay que jugarlo". Además, el mismo añadió: "Talavera ha cogido la experiencia del año pasado de descender de categoría y ha formado un equipo para no pasar esas dificultades este año. Se ha reforzado bien con la incorporación de algunos jugadores y, además, como he dicho, cuenta con la experiencia del año pasado. Lo que van a intentar es no volver a cometer los errores que cometieron”. El siguiente rival del UMA Antequera, tras la jornada inaugural, será el Manzanares, pero Moli hizo especial hincapié en la importancia de las jornadas finales: “Después tenemos al Manzanares FS en el siguiente partido. Sabemos que es un equipo que ha jugado los play off y que es muy fuerte. Especialmente me fijo también en los partidos del final, en el que podemos pensar que en Segunda hay equipos fáciles y asequibles y no es así. En el final tenemos a Noia, un equipo que está para meterse mínimo en los play off de Ascenso, y por supuesto a Real Betis Futsal y Alzira FS. Son los tres partidos finales que depende de como se vaya desarrollando la clasificación y la liga sabemos que al final tenemos partidos fuertes” concluyó el experimentado técnico. El cuadro universitario se enfrentará a los filiales del Barça y ElPozo Murcia al comienzo de la competición. Sobre esta circunstancia habló el técnico andaluz: “Los partidos contra los filiales son partidos muy importantes. El que sea capaz de sacarle más puntos de esos partidos tiene mucho ganado. A priori, como parece que ellos no se juegan nada parecen que son fáciles y ni mucho menos. Hay que estar mentalizados y que recuerde las veces que hemos ascendido una vez sacamos cinco puntos entre los dos y la otra vez siete puntos”. Por último, Moli se declaró ilusionado con la nueva temporada que le espera al equipo malacitano en la que buscarán el regreso a la élite del fútbol sala nacional: “También nosotros se lo pondremos difícil a los rivales. Este año estamos con mucha ilusión, venimos de una categoría que hemos saboreado poco tiempo y bueno si somos capaces de lograr algo bonito y conseguir algo que la gente se merece que es estar en Primera”.