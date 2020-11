La primera jornada del Andalucía Costa del Sol Open de España de golf, que se disputa en Guadalmina, no pudo completarse por la lluvia que cayó sobre la Costa del Sol. Aproximadamente la mitad de las jugadoras no acabaron los 18 hoyos. Sobre las cuatro de la tarde, se consideró que el campo ya no era practicable para un juego mínimamente normal y el último partido iba aún por el hoyo 7. Las tarjetas no era muy buenas y, en la suspensión, sólo 13 jugadoras circulaban por debajo del par, con la finlandesa Sanna Nuutinen al mando con 67 golpes y -5. Detrás, la escocesa Kelsey Macdonald, con -4.

Entre las cuatro jugadoras españolas en liza, la buque insignia, Azahara Muñoz firmó una tarjeta de 74 golpes. Pagó una mala primera vuelta, con cuatro bogeys en los cinco primeros hoyos que jugó para después compensar algo con dos birdies en la segunda. No obstante, sigue en situación para pelear un torneo que le satisface especialmente, porque ya lo ganó, es en casa y es el mejor torneo que se juega en el país. Son escasas las ocasiones en las que la sampedreña juega en casa porque está inmersa en el LPGA.

La aún amateur Ana Peláez acabó, mientras, con 75 golpes (+3), merced a cuatro bogeys y un birdie. La malagueña ha cosechado buenos resultados en los últimos meses y peleará para pasar el corte este viernes y poder jugar el fin de semana. También acabó la ronda Noemí Jiménez y no tuvo mucha fortuna otra jugadora local, criada en el campo. Siete bogeys, un doble bogey y tres birdies hizo para una tarjeta irregular que le obligará a competir muy bien para seguir en competición. Por último, Laura Gómez, otra jugadora de la casa, formada en Guadalmina y que, como su referente Azahara, estudió en la Universidad James Madison de Virginia mientras lo compatibilizaba con el golf. Ha sido la última malagueña en el Ladies European Tour (LET). No tuvo un buen día en lo que pudo jugar, hasta el hoyo 10. Había firmado cinco bogeys, un doble bogey y un birdie. Debe acabar bien la ronda este viernes y después jugar 18 hoyos buenos para estar en el fin de semana.