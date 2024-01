Antequera - Atlético de Madrid B: Un lobo disfrazado de cordero (16:00)

El Antequera no pasa por su mejor momento en cuanto a resultados y, además, se encuentra sumido en un periodo de cambios como consecuencia de las llegadas y salidas derivadas del mercado. Esto provoca que los malagueños no lleguen en el mejor momento posible a su duelo ante el Atlético de Madrid B, que, como se ampliará más adelante, llega lanzado, con mucha confianza y siendo un rival mucho más peligroso de lo que lo fue en la primera vuelta.

Los de Javi Medina han experimentado la salida de Rubén Solano, Joel Rydstrand, Eric Puerto e incluso la sorprendente rescisión de contrato de Michael Conejero, que ya comentó en Cadena SER Andalucía Centro Antequera que no quiso salir de la entidad de El Maulí en ningún momento. Los andaluces están experimentando cambios y se esperan más llegadas, pero todavía están pendientes de concretarse. La gran noticia para los andaluces es que la semana pasada pudieron recuperar a Yeremy Socorro, David Humanes e incluso Iván Merino, que sufrió una lesión de menisco.

El filial del Atlético de Madrid se encuentra en un momento más estable que su próximo adversario debido a que no su columna vertebral no ha sufrido cambios y no cuenta con bajas reseñables, salvo que, de última hora, Diego Pablo Simeone decida contar con algunos de los jugadores del cuadro de la categoría de bronce del fútbol español, al igual que ha hecho en varias ocasiones con Antonio Gomis, que estuvo en el duelo de este jueves de la Copa del Rey ante el Real Madrid, aunque no disputó ningún minuto y ejerció de portero suplente.

Por su parte, el Antequera CF no pasa por su mejor momento en el aspecto deportivo, dado que su bagaje en sus últimos cinco compromisos en Primera Federación es de tres derrotas, un empate y tan solo una victoria. Todo esto ha llevado a que los de Javi Medina pasen de ser cuartos clasificados a estar octavos y tener la opción de caer más abajo de la décima plaza en caso de ser derrotados ante el filial del cuadro de la capital de la nación española.

La situación del filial del Atlético de Madrid es muy distinta a la de los malagueños en cuanto a sus últimos cinco duelos, puesto que vienen de vencer a Recreativo Granada, CD Alcoyano y Linares Deportivo y de firmar las tablas con Real Murcia y Atlético Sanluqueño. La pasada jornada recibieron la visita de los jiennenses y sacaron los tres puntos gracias a un 5-0 con todos los goles en la segunda mitad después de una primera bastante igualada en todos los sentidos.

La última vez que se vieron las caras ambos conjuntos data del debut de los de la ciudad del Torcal y del filial del conjunto entrenado por Diego Pablo Simeone en la categoría de bronce del fútbol español y se dio en la ciudad deportiva de la entidad madrileña. El resultado fue favorable a los locales, que vencieron por 2-0 con goles de Diego Bri y Abde, a pesar de que los andaluces dominaron el juego y tuvieron muchas más ocasiones que sus adversarios.

El partido será arbitrado por Jorge Díaz Escudero y tendrá la ayuda de los asistentes Diego Fernández Correas y Vicente Javier Almarche González. Además, Francisco Sáez Vital estará para ejercer como cuarto árbitro, mientras que Pedro Pablo Benítez Lara ejercerá el rol de oficial informador de la Real Federación Española de Fútbol.