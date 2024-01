Caminero: "Tras mi experiencia con Al-Thani y el Málaga sólo acepto propuestas que me atraigan"

José Luis Pérez Caminero fue director deportivo del Málaga CF durante algo más de una temporada. Fue un periodo en el que le tocó gestionar el descenso desde Primera. No fue productivo. No se consiguió el ascenso, se gastaron muchas balas y se precipitó lo que ocurrió después, la sanción de la LaLiga con las 18 fichas por incumplir el límite salarial. Se ahondó en los problemas estructurales de la entidad.

En una entrevista en AS, el que fuera jugador internacional hablaba de su experiencia como director deportivo en varios clubes. "Ahora colaboro con el representante Manuel García Quilón, que es como mi padre deportivo. Gracias a ello estoy cerca del fútbol y en el día a día de la actividad deportiva, que es lo que verdaderamente disfruto", decía, al tiempo que decía que tenía ganas de volver, pero que nada le ha seducido desde que se marchó del club malaguista: "Sí, pero hasta ahora los proyectos que me han llegado no me han entusiasmado. Tras mi experiencia con Al Thani en Málaga tomé la decisión de aceptar solo propuestas que me atraigan. De momento no ha surgido ninguna, pero espero que aparezca alguna pronto. Me saqué el título de entrenador UEFA Pro, pero no me veo detrás de 25 cabrones cada día. Sinceramente, creo que encajo más en el tema de contratación de jugadores y entrenadores. Para estar en el vestuario y tratando con los futbolistas continuamente hay que tener madera y yo no la tengo".

"Me cuesta quedarme con uno. Está claro que unos salen mejor que otros, pero a todos los fiché con el mismo entusiasmo", decía acerca de los fichajes que realizó a lo largo de su carrera. En el Málaga fueron varias decisiones ruinosas y que comprometieron el futuro, como el de Alfred Ndiaye, con condiciones leoninas.