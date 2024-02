Antequera CF - AD Mérida: Horario y dónde ver en TV

Han sido semanas laboriosas en el Antequera, efectos de una temporada notable en El Maulí en Primera RFEF, codeándose con los gallos de la categoría y con un fútbol especial. Pero no deja de ser uno de los presupuestos más bajos de un Grupo 2 que se aprieta en las vacantes siguientes al play off. Y ahí se mueve el Antequera, con 31 puntos, a cinco de una zona que adquiere otra velocidad, pero que no se renuncia. El objetivo es atar los 40 puntos y actualizarse. Viene el Mérida al Maulí (18:00 horas), antepenúltimo clasificado y una ocasión ideal por lo tanto de hacer tres y seguir en esa mesa, junto a Algeciras, Intercity o Ceuta, que son los rivales directos por si esos equipos de play off flojean. Evolución del Antequera, con cinco altas y seis bajas en el mercado, que conllevará un ligero proceso, de acondicionar un bloque que ha perdido futbolistas de peso como Loren Burón o Eric Puerto. Pero, a falta que el césped lo refrende, se ha escapado con habilidad de un mes de enero que por momentos fue crítico.

Viene el Antequera de caer en Castellón (4-1), líder y que juega a otra cosa. Pero antes se perdió en Alcoy (2-1) y se cedió con claridad en Ibiza (3-0), otro bólido imparable. No deja de sorprender porque el equipo había adquirido una gran solidez lejos del Maulí. Se ganó al Atleti B (1-0), que ayuda a compensar unas cuentas que son de 4 de 12 en 2024, en una etapa del calendario difícil. Ahora el Mérida y la próxima semana el Atlético Baleares, dos equipos del descenso. Pruebas para medir la fiabilidad del bloque de Javi Medina, aunque el técnico aseguraba en la previa que el Antequera "había competido muy bien en enero, consiguiendo que no nos afectara el ruido del mercado; ahora tenemos que conseguir que lo construido hasta aquí, y los refuerzos, siga dándonos frutos hasta final de temporada".

Recuerda Medina que el Antequera "ha ganado a todos los rivales del 13º para abajo, un dato muy positivo y difícil. Tenemos que mantener eso, de competir y tener ambición contra cualquiera". Sobre el rival. "Difícil saber el Mérida que nos vamos a encontrar. Han cambiado jugadores. Llegó Mizzian, ha salido Escardó, perfiles muy diferentes. Veremos la idea que tienen para reestructurarse, aunque el equipo sigue siendo el mismo. En el partido de ida me pareció un equipo muy competitivo, que nos puso las cosas difíciles con un jugador menos. Y aquí será igual", analizaba a un Mérida con 17 puntos y que solo ganó al Intercity como visitante esta temporada (0-1).

Fecha y Horario

El Antequera-Mérida, correspondiente a la Jornada 22 de Primera RFEF, se jugará en El Maulí este domingo, a partir de las 18:00 horas.

Dónde ver en TV

El partido se podrá ver en FEF.TV, plataforma de pago.