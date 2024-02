Arrabal y el caso Al-Thani: "El Málaga CF es más que una escritura de propiedad"

José María Arrabal, secretario general de Deporte de la Junta de Andalucía, también habló sobre el informe del fiscal que desveló Málaga Hoy y que atañe a la gestión del jeque Al-Thani y sus hijos: "Asistimos con preocupación a todo el proceso y a las informaciones que van desvelándose. Pero no podemos contribuir a los chascarrillos, tenemos una obligación de prudencia y observación. Por motivos muy concretos, y es que las tres administraciones somos copropietarias del estadio. Todo este periplo no está siendo nada agradable. Una institución como el Málaga CF es más que una escritura de propiedad. Es un patrimonio cultural, sentimental y tiene la obligación de ejemplaridad. Deseamos que esta travesía en el desierto alcance un punto en el cual el club pueda progresar y tenga una estructura societaria adecuada, equilibrada y esa entidad se parezca a este provincia, que es, entre otras cosas, próspera y de gran proyección. El Málaga CF es una ventana al mundo que hay que cuidar. Esta situación atípica y, hasta cierto punto, antinatural. Sólo hay que chequear el tamaño de la ciudad y de la provincia para comprender que no es una situación natural.

También quiso destacar que la afición y su sentir (además de haber estado en el club es un declarado malaguista) estuvieron y estarán por encima de todo: "También quiero decir que estas instituciones son lo que son también por su trayectoria. Málaga es un sentimiento que va a cumplir 120 años, en sus diferentes formatos, que eso queda para los notarios. Para un malaguista el Málaga es el Málaga desde 1904 y también las épocas difíciles conforman una identidad y una cultura. Por eso creo que aquellos valores que en su momento el club quiso darse de memoria, compromiso y fe cobran tanta importancia y parece que no se agotan nunca. Mirar la foto estática puede llevar a la desesperación, en el fútbol parece que cada día es el fin del mundo y nunca es el fin del mundo El Málaga saldrá de ahí tarde o temprano, ya lo hemos visto en campos de albero, hemos visto de todo. Lo importante es que no nos resignemos, el malaguismo no puede resignarse a languidecer. Creo que no lo está haciendo. Hay que romper una lanza por el malaguismo, que tanto se ha flagelado tantas veces a sí mismo, que si la dejadez, que si esto... En el momento más difícil, el ejemplo que está dando el malaguismo, me encantaría que tuviera la repercusión nacional que merece. Cuando se habla de clubes sufridores, puede haberlos parecidos, pero más sufridores y más entregados que la afición del Málaga, yo creo que no los hay. Así que esto es una foto dinámica, esto es un sentimiento de 120 años y esto también pasará. Debe servir para que no vuelva a ocurrir y recordemos lo que nos llevó hasta aquí y lo que nos salvó".