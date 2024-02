Mercado Antequera CF: Invierno movido en El Maulí

El Antequera ha pagado el duro peaje de ser la revelación de la primera vuelta en Primera Federación. Han sabido defenderse, pero los grandes se han acercado para reforzarse con algunos de sus efectivos, como es el caso del Deportivo de La Coruña y del Real Murcia, que han hecho gala de su músculo económico al pagar las cláusulas de rescisión de Eric Puerto y de Loren Burón, respectivamente.

Los de la ciudad del Torcal han experimentado cinco altas y seis bajas durante este mercado invernal como consecuencia del gran rendimiento mostrado en su comienzo de campaña en la categoría de bronce del fútbol español.

Se han tenido que desprender de los dos ya mencionados, Joel Rydstrand, Rubén Solano, Michael Conejero, que no quiso salir en ningún momento de la entidad de El Maulí, y Carlos Idriss Kameni, que no se le renovó, porque no lo veían como competencia para Iván Moreno, ya que Javi Medina quiere "dos porteros titulares".

Para rearmarse de cara a esta segunda vuelta que afrontan cerca del playoff y lejos del descenso, han incorporado a su plantilla a Pepe Mena, ex del Sevilla FC y del Linares Deportivo, Txus Alba, que viene de seis meses de sequía en Italia y una temporada anterior muy buena con el filial del FC Barcelona, Antonio Gallego, ex del Real Murcia que viene de estar un semestre libre, Luismi Gutiérrez, el delantero regresa a casa tras su paso por el Vélez CF, y Akito Mukai, que llega tras rescindir con la AD Mérida.

Así se ha quedado el plantel de Javi Medina, que afronta la segunda mitad de la campaña desde la séptima plaza con 31 puntos y tan solo cinco de diferencia con el playoff de ascenso y una distancia bastante cómo respecto al descenso que da mucha tranquilidad para seguir construyendo sin peligro de perder la categoría.