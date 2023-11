Antequera CF - Linares Deportivo: Horario y dónde ver el partido

El Antequera CF sigue mejorando y siendo un equipo cada vez aún más competitivo y, como consecuencia, ostenta la cuarta plaza del Grupo II de Primera Federación y cada vez más cercano a los tres primeros, que eran los claros favoritos al ascenso al inicio de la temporada y ya CD Castellón, UD Ibiza y el Málaga CF pueden verlo de reojo.

Es el momento de que los discípulos de Javi Medina sigan esta línea ascendente y con este gen competitivo y de buen fútbol ante un rival duro como es el caso del Linares Deportivo, que su posición en la clasificación no muestra la dificultad que tiene poder vencer al cuadro jiennense por el planteamiento del propio equipo y por la intensidad de su juego. El propio entrenador sevillano del cuadro de la ciudad del Torcal comentó: "Con ganas de hacer un buen partido sabiendo de la dificultad del mismo. Viene el Linares que tiene mucho bagaje en la categoría".

Fecha y hora del Antequera CF - Linares Deportivo

Cómo y dónde ver

El partido se disputará en el estadio de El Maulí y será retransmitido en directo por la plataforma de pago FEF TV.

Retransmisión online

Las palabras de Javi Medina

"Es un equipo que en los últimos tres años han estado ahí jugando playoff. Se estructura bien detrás del balón. Rodri marca la diferencia, es de los mejores jugadores de la categoría".

"El halago si no sabes recibirlo y no estás acostumbrado a ganar te puede debilitar. Intentaré que eso no pase. En el fútbol es importante saber perder y ahora tenemos que tener la capacidad para saber que estando en una situación buena tenemos que seguir con ganas de mejorar".