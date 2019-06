Se conocen nuevos detalles sobre la declaración de Carlos Aranda, ex jugador malagueño acusado de liderar una trama para amañar partidos de fútbol con supuestas derivaciones hacia el narcotráfico, en el juzgado de Huesca, que lleva el caso. El Mundo publicó un vídeo con un extracto de la declaración de Aranda, en el que se defiende ante el juez instructor.

"Hay que ser realistas, el mundo del fútbol las apuestas lo han reventado, lo han corrompido, todo lo que se haga... Yo apuesto, no es que les diga a los de mi alrededor: 'Va a pasar esto', pero yo apuesto y la gente lo ve, y que se corra la voz en Málaga, que es una ciudad pequeña, pues es lo que ocurre", decía el malagueño ante el juez, vigilado en los últimos tiempos tras su detención y posterior puesta en libertad.

"Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos en el que yo no he hablado en mi vida con nadie para comprar un partido. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo lo ve, y como yo he sido jugador, la gente se piensa que sé más que otros. Yo no tengo ningún poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar partidos, se me está metiendo en un mundo de crimen organizado...", decía el malagueño, de 38 años y con una amplia trayectoria como profesional, antes de opinar de Raúl Bravo, el otro supuesto cabecilla de la trama: "Tengo amistad con un chico con el que he convivido toda mi vida jugando en el Madrid".

Sobre el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, al que, acorde al sumario de la Operación Oikos, reclama una deuda de 100.000 euros, Aranda dijo que "yo ni lo conozco a ese hombre, yo le contacto por un tema de comisiones, que se me prometió no ya este año, hace años, y algún mensaje le pongo a Iñigo [López, jugador del Deportivo, también acusado de pertenecer a la banda] pero con ninguna intención de hacerle daño. No tiene nada que ver con las apuestas".