Arranca una rebelión en el League of Legends europeo: GIANTX desafía a la LEC

El club de esports GIANTX arranca en Berlín una nueva temporada de la League of Legends EMEA Championship (LEC), la competición profesional de videojuegos más importante de Europa. Vuelve la LEC y con ella un GIANTX que quiere iniciar una rebelión en el League of Legends continental. El quinteto que forman Odoamne, Peach, Jackies, Patrik e Ignar pretende desafiar el actual 'status quo' de la liga: G2, Fnatic, MAD Lions KOI... GIANTX inicia este sábado la campaña de primavera de la LEC queriendo ser la alternativa.

La 'revolución' de GIANTX la comanda un nuevo jefe: el belga Christophe van Oudheusden 'Kaas' pasa a liderar el cuerpo técnico, hasta entonces responsabilidad de Jonás Vraa 'Hidon'. Kaas sustituye a Hidon y contará con el surcoreano Kim Gang-yun 'Trick' como 'strategic coach'. Kaas posee amplia experiencia internacional y ha ganado títulos de LEC formando parte del cuerpo técnico de MAD Lions. Trick también ha llenado su vitrina de trofeos europeos como jugador de G2. "Ambos están en sintonía y creemos que ambos responden a las necesidades de nuestros jugadores", ha declarado David Alonso, director deportivo de GIANTX.

Se mantiene el mismo elenco de jugadores: Andrei Pascu 'Odoamne' (Rumanía, 1995) ocupa el puesto de 'toplaner'; Lee Min-gyu 'Peach' (Corea del Sur, 2000) sigue en la jungla; el joven Adam Jeřábek 'Jackies' (República Checa, 2004) continúa en la 'midlane'; Patrik Jírů 'Patrik' (República Checa, 2000) se mantiene como tirador y le acompaña en la 'botlane' como 'support' un clásico del LoL internacional como es Lee Dong-geun 'Ignar' (Corea del Sur, 1996). El roster, que disputó los 'playoffs' en la pasada edición de invierno y quedó octavo, confía en mejorar resultados tras meses de trabajo juntos.

Paralelamente, se busca seguir sumando puntos para aspirar a los Worlds 2024, el Mundial de League of Legends y el principal evento de deportes electrónicos que existe en la actualidad. Asimismo, también hay en juego en este 'split' de primavera un billete para el Mid-Season Invitational (MSI) y otro para el evento final de la LEC que se celebra antes de los Worlds.

G2 Esports fue campeón en invierno tras vencer en la final a MAD Lions KOI, uno de los tres representantes españoles de la liga junto a GIANTX y Team Heretics. Fnatic, Karmine Corp, Rogue, SK Gaming, Team BDS y Team Vitality completan el listado de participantes. El calendario da el pistoletazo de salida este mismo sábado y como de costumbre contará con una primera fase regular de tres semanas de duración, con partidos sábado, domingo y lunes. El curso de GIANTX comenzará con tres duelos que son clave para arrancar con buen pie: Karmine Corp (sábado, 20:00), SK Gaming (domingo, 20:00) y MAD Lions KOI (lunes, 19:00).

Los partidos podrán seguirse 'on line' en el canal oficial de la LVP y en el de GIANTX, con una retransmisión especial con figuras prominentes de la comunidad española del League of Legends. También de forma presencial en Málaga en el Home of GIANTX, el hogar de los gigantes en la Costa del Sol. Las puertas se abrirán este sábado para la reanudación de la LEC.

El milagro de la Superliga, más vivo que nunca

GIANTX Pride sigue con su particular 'milagro' en la Superliga, la máxima competición de League of Legends a nivel nacional. El cuadro que dirige Nico está haciendo los deberes y amplía en dos victorias más su racha actual, que ya es de cuatro consecutivas. Dos resultados positivos en duelos claves para seguir vivos en la pelea por entrar a 'playoffs'. De hecho, GIANTX Pride ya depende de sí mismo a falta de dos jornadas.

La semana de competición para GIANTX Pride comenzaba como la anterior, con pleno de triunfos, en esta ocasión contra Movistar KOI y CASE Esports. El quinteto se encuentra cada vez más cómodo y la llegada de un jungla experimentado como Juhan ha ayudado. "Si entramos en 'playoffs', somos candidatos", decía Th3Antonio, emblema de GIANTX, tras la victoria contra CASE.

Ante el equipo de Ibai Llanos, GIANTX Pride necesitaba ganar para igualar el enfrentamiento directo y seguir vivos, y así ocurrió. Tanto Feisty con Taliyah como Aetinoth con Ezreal firmaban uno de los mejores mapas de la temporada para ambos. La victoria ante Movistar KOI daba algo de respiro para seguir pensando en 'playoffs', sobre todo ya que las carpas son rival directo por esa sexta plaza.

La segunda victoria de la semana llegaba ante CASE Esports, uno de los equipos más en forma de la temporada tras nueve triunfos consecutivos. GIANTX logró derribar el nexo enemigo por la gran ventaja conseguida en los primeros compases de partida. Ni Smolder pudo con los gigantes. Con una composición pensada para el 'early', los de The3Antonio hacían buenas las rotaciones de Juhan para sacar la cuarta victoria seguida y colocar el 8-8 en el casillero.

Los gigantes esperan completar el más difícil todavía la semana que viene. Con Movistar KOI como rival a batir por la sexta plaza, GIANTX Pride tendrá que verse las caras con Ramboot (miércoles, 20:00) y UCAM (jueves, horario por determinar). Última oportunidad para seguir adelante en la competición nacional de League of Legends.

Primera derrota del año en Game Changers

El equipo femenino de GIANTX en el circuito mundial Game Changers sufrió su primera derrota del año contra G2 Gozen, uno de los grandes equipos del momento. Tras arrasar hasta el duelo contra las samuráis, ahora toca avanzar por el lado inferior del cuadro para seguir peleando por las finales.

Los 'playoffs' de la primera temporada en Game Changers comenzaban con la mejor de las sensaciones. El conjunto malagueño y londinense llegaba a esta fase final sin saber lo que era perder. Tras superar la fase de grupos con pleno de triunfos, esperaba FOKUS Sakura en primera ronda. Un partido que superó con un resultado de 2-0, pero con un primer mapa más igualado de lo esperado. Smurfette y Ness, las jugadoras más acertadas de la primera serie.

En la siguiente ronda esperaban las ex campeonas del mundo G2 Gozen. La serie más complicada de la temporada hasta el momento dejó a la organización de GIANTX la primera derrota del año. Sendos mapas finalizados por 13-7 mandaban al equipo femenino a la parte inferior.

Para seguir adelante esta temporada, GIANTX tendrá que enfrentarse a NEON Blade, rivales a las que ya venció en fase de grupos. El partido tendrá lugar este mismo viernes 8 de marzo a las 17:00. Todo o nada para seguir adelante en una de las competiciones mundiales de mayor prestigio.