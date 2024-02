Atlético Baleares - Antequera CF: Horario y dónde ver en TV

Mallorca es la próxima estación del Antequera, ante el Atlético Baleares (12:00 horas). Las rarezas de la Primera RFEF no invitan a proyectar puntos, el ir a semana a semana, pero es una ocasión muy favorable la que se presenta para el bloque de Javi Medina, que esta temporada ha demostrado consistencia y fiabilidad lejos del Maulí, esencial para que en mayo salgan esos registros que aún siguen siendo disparados, pese a que el Antequera ha entrado en un ligero valle, no en lo futbolístico porque el equipo prosigue en un buen estado pero se han escapado puntos que no deberían por méritos. El Antequera sigue en la primera mitad de la tabla, zona tranquila y sin riesgos, mientras asoma la cabeza por si hay alguna opción de engancharse al play off, ahora a siete puntos. Ganar en Baleares ya sería llegar a los 35. La felicidad invade El Maulí, donde ha llegado Pol Prats como otra pieza para dar profundidad a la plantilla.

El 2-2 ante el Mérida ejemplifica el lunar del conjunto de Javi Medina este curso, año como mínimo de notable, pero son ya muchos los partidos donde el Antequera domina, genera, pero errores groseros en las áreas reducen todo lo demás. Sobre todo atascos en El Maulí. La última visita en Primera RFEF fue la derrota en Castellón (4-1), pero donde el Antequera tuvo fases a valorar ante el extraordinario bloque castellonense. Una victoria en los últimos seis partidos. No hay urgencias, porque la posición de privilegio, pero se necesita un resultado positivo para refrendar la propuesta, versionada ante los cambios que se han sucedido en el mercado de invierno. El Baleares está en descenso con 18 puntos. Viene de dar una imagen pobre en La Rosaleda y no gana desde el 3 de diciembre.

"Tenemos muchas ganas de ganar otra vez. Creo que el otro día dejamos escapar una oportunidad muy buena ante el Mérida y esperemos que el domingo no la dejemos escapar otra vez", decía Javi Medina en la previa, que hablaba de Pol Prats. "Es un chico que mucha velocidad, lo que necesitamos por fuera. Somos un equipo con mucha capacidad interior, pero necesitamos piernas por fuera y desborde para abrir las defensas rivales. Siento que los rivales nos conocen más y necesitamos recursos, Pol viene para eso. Está disponible". Sobre el rival. "Sabemos que va a ser muy difícil competir allí, contra un equipo de Juanma Barrero, que sabe esperar su momento. Fui a verlos a La Rosaleda. No es fácil meterles mano y aquí nos costó mucho. Va a ser un partido muy difícil de competir. Si no tenemos esa activación y solidez, no podremos rascar los puntos".

Fecha y Horario

El Atlético Baleares-Antequera CF, correspondiente a la Jornada 23 de Primera RFEF, se jugará en el Estadio Baleares este domingo, 11 de febrero, a las 12:00 horas.

Dónde ver en TV

El partido se podrá ver en FEF.TV, plataforma de pago.