El Atlético Guardés avisa de que peligra su participación en la Copa

El Atlético Guardés es uno de los equipos clasificado para la Copa de la Reina que se celebrará en Alhaurín de la Torre a partir del día 3 del próximo mes de septiembre. El conjunto gallego ha publicado un comunicado en el que pide tener igualdad para prepararse de cara a la próxima temporada –además de la Copa, milita en la Liga Guerreas Iberdrola – ya que por no pudo disputar un amistoso por "la falta de entendimiento entre Federación Galega de Balonmán, Secretaría Xeral para o Deporte, Real Federación Española de Balonmano y Consejo Superior de Deportes".

El club también informa de que sigue todos los protocolos que se le exigen y de que no tiene casos de Covid-19 en la plantilla ni en el cuerpo técnico.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre la actual situación que incluso nos está llevando a buscar soluciones para jugar fuera de Galicia y que es un agravio comparativo con el resto de equipos participantes en nuestra competición", explica en uno de los puntos del comunicado que va más allá y avisa: "En el caso de que las soluciones no lleguen pronto y no se pueda garantizar una preparación en igualdad de condiciones para todos, el club se verá en la obligación de valorar su participación o no en la Copa de la Reina y Liga Guerreras Iberdrola".