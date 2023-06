El Atlético Torcal consigue regresar a Primera División

Tanto el Nueces de Ronda Atlético Torcal FS como el CD Chiloeches salieron muy enchufadas desde el primer minuto buscando la portería rival, en cuanto las chicas de Ángel Orejon iniciaron el partido después del pitido inicial.

Las malagueñas empezaron mejor el encuentro, con unos diez minutos de gran control de juego y con ocasiones claras de peligro, que no se terminaron de materializar. El partido no daba tregua y no se lo ponía fácil ningún equipo al contrario. Las andaluzas fueron las que movieron primero el marcador, llegaría el minuto 14 cuando Afri robaba un balón cerca del área visitante, pasaba de tacón a Ceci y por la parte derecha de la portería batía a Sandra, era el 0-1 en el luminoso.

No pasaría ni un minuto cuando Valeria pararía un balón espectacular que podría haber sido el empate. Llegaría el 16 de la primera mitad, cuando Afri recuperaba un balón perdido por la defensa de las chicas de Ángel Orejon y disparaba desde fuera del área, marcando el 0-2 para las visitantes. Sacaba Andrea desde el centro del campo, tras el gol visitante, perdían el balón que lo recuperaba Ceci, realizaba una contra que pasaba a Ale y esta ponía el 0-3 en el marcador. El equipo manchego se venía abajo, pero aún tuvo la oportunidad de mejorar el marcador con un disparo al palo a tres minutos del descanso.

Comenzaba la segunda mitad de igual manera que se llegó al descanso, presión del equipo andaluz, control del balón, con un juego más activo y elaborado que las manchegas. Las chicas de Ángel Orejon lo intentaban, pero se encontraban con una Valeria impresionante.

Llegaría el minuto 34 cuando Eva recuperaba un balón en el área local, pasaba a Afri y esta a Nuria, que ponía un balón en bajo y pegado al palo izquierdo que no podría parar Ana, era el 0-4 de las malagueñas. Las locales seguían intentando meterse en el partido, pero les costaba romper la barrera de las de la Costa del Sol. Sería en el minuto 37, cuando en jugada portera-jugadora, Elisa Elvira ponía un balón en el costado izquierdo a Jessica Sigüenza y batía por alto a Valeria, era el 1-4 en el marcador.

El equipo local siguió intentándolo, aunque le fue imposible y ya era una fiesta para los seguidores del equipo malagueño en la grada y las chicas de Víctor Quintero saboreaban la victoria.

De esta manera, el Nueces de Ronda Atlético Torcal FS asciende a la élite del futbol sala femenino, por segunda vez en su historia, en el año que se celebra el 25 aniversario del club.