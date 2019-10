Bea González está creciendo a pasos agigantados dentro de la pista de pádel. La joven malagueña, que en un mes cumplirá 18 años, está experimentando una incesable proyección, pala en mano, consiguiendo sus primeros títulos como profesional en el World Padel Tour y a nivel de selecciones. Esta baluarte del pádel malacitano se encuentra en la localidad murciana de San Javier, donde el jueves arranca un torneo challenger junto a su compañera, Delfina Brea. Entre tanto viaje, entrenamiento y partido, Bea sacó un poco de tiempo para relatar todo lo que le está ocurriendo y cómo se siente a este medio.

El pasado fin de semana en Castellón, Bea González se proclamó doble campeona del mundo. Se llevó el Mundial Open por Parejas sub 18, junto a su compañera Beatriz Caldera y el Campeonato del Mundo para menores con la Selección Española Femenina. “Ha sido una semana intensa y larga. Hemos jugado dos partidos al día, pero por lo general ha sido muy divertida, en un mundial siempre te lo pasas bien y convives con gente de otros países”, comentó la joven campeona, que ya había aspirado a este título años antes: “Había jugado dos mundiales antes, pero no había ganado ninguno. En el primero perdí la final y en el segundo caímos en cuartos de final”. En esta ocasión, frente a Argentina, Bea afrontó la disputa de la final “con nervios, aunque al final es un torneo más, pero es verdad que me he quitado la espinita que tenía de haber perdido la otra final que jugué”.

Tanto en este triunfo, como en los dos anteriores chascos, la costasoleña ha ido de la mano de su tocaya, Beatriz Caldera: “La conozco bastante, desde hace tiempo, y he jugado varias veces con ella. Llevamos dos años jugando el Mundial de Menores juntas y tenemos muy buena relación tanto dentro como fuera de la pista, nos sabemos compenetrar”.

"Carolina Navarro es un referente para mí. Somos amigas y nos llevamos muy bien”

Sin embargo, en la hoja de servicios de esta malagueña ya había un título antes del Campeonato del Mundo para menores. A principios del mes de octubre, Bea consiguió su primer título a nivel profesional en París: “Fue un torneo bastante chulo porque lo disputamos en una ciudad muy bonita. Nos tocó jugar con Carolina (Navarro), que es un referente para mí. Además, somos amigas y nos llevamos muy bien”. En este triunfo fue de la mano de la argentina Delfina Brea, su compañera desde hace tres meses: “Somos muy amigas y eso lo hace todo más fácil, nos estamos compenetrando muy bien aunque llevamos poco tiempo, pero al final si hay confianza y ganas se hace todo mucho más fácil”.

En el torneo challenger de San Javier, este icónico dúo sigue soñando con agrandar su palmarés: “Nosotras siempre vamos a por el título y más después de lo que hicimos en París. Las dos sabemos que podemos ganar o perder, pero siempre preparamos cada partido con mucha ilusión”. Aunque a la joven Bea le resulta difícil negar que este acopio de partidos y viajes no le va pesando ya en sus piernas. “Últimamente estoy bastante cansada. He tenido torneos todas las semanas. Ha sido llegar a casa, lavar la ropa y volverme a ir. Compaginar todo esto con la universidad es bastante complicado”, explicó la jugadora, que reside en Madrid y estudia INEF (Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte): “Al final es lo que me gusta. Todavía no he tenido exámenes, pero siempre pregunto por lo que se ha dado en clase y la verdad es que me ponen muchas facilidades”.

El mayor reto que tiene en el horizonte Bea González y con el que podría cerrar un año de ensueño a nivel deportivo, es el Campeonato de Europa. Se trata de un torneo en el que el combinado nacional defiende el trono: “Con tantos torneos seguidos intento ir poco a poco, pero creo que España siempre es candidata a ganar título, tanto en masculino como en femenino. Hay selecciones que están cada vez mejor, pero nosotros vamos a darlo todo”. Con tres títulos ya en el bolsillo y aspirando a todo Bea González no tiene miedo de pecar de novata en su estreno. “Es mi primera vez con la selección absoluta y tengo muchas ganas, más ilusión que nervios”, concluyó la malagueña.