El CAB Estepona afronta una prueba de nivel para concluir el año (19:45)

El José Antonio Pineda será el escenario del último encuentro del 2022 para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que recibe este sábado (19:45 horas, CanalFEB) a La Cordà de Paterna, equipo vinculado/filial de Valencia Basket, uno de los clubes más potentes del actual panorama del baloncesto femenino nacional y que cuenta con alguna de las principales promesas nacionales en su plantel de LF Challenge.

Será una nueva reválida para el cuadro esteponero, que esta temporada alterna grandes partidos con otros en los que no son capaces de mostrar su potencial. Dos de los mejores encuentros que ha disputado el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol la presente campaña posiblemente han sido las derrotas ante Baxi Ferrol (66-69) y Celta Zorka Recalvi (68-62), dos equipos de la parte alta de la clasificación, como el rival deeste fin de semana, y ante los que se demostró que se puede competir contra cualquiera, al igual que ocurrió en Alcobendas (76-74), donde se contó con un lanzamiento para ganar el partido. Detalles que hacen que el balance actual sea de seis victorias y ocho derrotas y no mejor.

La Cordà de Paterna, con Gloria Estopà en el banquillo, mezcla este año en su plantilla veteranía y juventud a raudales, pero con un nexo: la calidad. El acuerdo de vinculación entre el club de la cercana localidad a la capital y Valencia Basket convirtió al equipo esta temporada casi más en un filial que en un vinculado, pues la entidad de Paterna únicamente pone la plaza, el pabellón de juego, a la ala-pívot Itziar Germán y la exterior, aún en edad de júnior, Paula López, el resto del staff y plantilla es delcuadro taronja.

Además de la citada Germán, máxima asistente de la liga a pesar de jugar en posiciones interiores, la base Clara Che, que la pasada campaña militó en Recoletas Zamora, y la exterior Virginia Sáez, que lograra el ascenso a LF Endesa con Hozono Global Jairis, ejercen de “veteranas” en la plantilla a pesar de tener tan solo 25 y 27 años respectivamente, lo que habla de la insultante juventud del resto del plantel. Las demás jugadoras que trabajan bajo las órdenes de Estopà están vinculadas al equipo de la máxima categoría, o en el caso de las júniors también a equipos de su categoría de Valencia Basket, por lo que saber cuál será el plantel que jugará en Estepona se antoja complicado, pues las convocatorias varían constantemente en función de las necesidades del club taronja.

Esta temporada aún no pudieron debutar por lesión la exterior leonesa Alicia Flórez ni Frida Cecchi y los últimos partidos la interior balear Noa Djiu no ha sido de la partida, pero eso no merma a Nou Basquet Paterna, que cuenta con grandes nombres dentro del panorama joven nacional como Laia Lamana (2002), Elena Buenavida (2004) o Awa Fam (2006), jugadoras desequilibrantes en sus posiciones. Además, otros nombres como el de la internacional polaca Emily Kalenik (2004), Laia Monclova (2005), Lucía Navarro (2005), quien compartirá universidad la próxima temporada con Carla Viegas, o Lucía Rivas (2006) son habituales en las convocatorias.

Sin duda La Cordà de Paterna ha demostrado esta temporada estar capacitado para jugar a diferentes ritmos de juego y adaptarse tanto a sus rivales como al plantel disponible, siendo una de las defensas más eficientes de la categoría y de los equipos que mejor comparte el balón. Un rival siempre complicado para cerrar el año.